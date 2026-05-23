Ținuta bizară purtată de Francesca de la Insula iubirii la propria nuntă. Invitații nu se așteptau la așa ceva

Foștii concurenți de la Insula Iubirii, Francesca Sarao și Cristi Pungă, s-au căsătorit religios pe 12 mai, la Brașov. Șatena a purtat o rochie atipică, care i-a uimit pe invitați. Puține mirese au acest curaj.

După cununia civilă discretă, cei doi au ales să marcheze evenimentul cu o nuntă fastuoasă, alături de familie, prieteni și o mulțime de foști concurenți și ispite din show-ul Insula Iubirii.

Francesca Sarao, rochie de mireasă atipică

Petrecerea a avut loc într-un conac de lux din Brașov. Mireasa a fost, fără îndoială, una dintre aparițiile serii. Francesca a ales o rochie lungă, elegantă, dar cu detalii îndrăznețe, având o crăpătură pe picior mascată subtil de dantelă fină.

Look-ul a fost completat de un buchet de flori albe, simplu și rafinat, în timp ce Cristi Pungă a optat pentru o ținută clasică și bine pusă la punct: sacou ivory, cămașă albă și pantaloni crem.

Lista invitaților a fost una extrem de „grea”, cu nume cunoscute din show-uri TV și lumea mondenă. La eveniment au fost prezenți Cristina Scarlevschi, Naba Salem, Teodora Racoș, Mattia Carnessali, Iustina Loghin, Cornel Luchian, Ionela, „Jaguarul”, Bianca Giurcă și Patrick, ispita Ana Maria cu Claudiu, dar și Cosa Ionela cu George. Practic, o adevărată reuniune a foștilor concurenți de la Insula Iubirii.

Au dansat pe manele până dimineața

Un moment care a atras atenția a fost apariția Biancăi, fosta lui Marian Grozavu. Ea a venit singură, exact ca Mattia, cel cu care a picat în ispită la Insula Iubirii. Poate sentimentele n-au dispărut și de data aceasta va fi cu noroc.

După partea oficială, petrecerea s-a transformat rapid într-un adevărat maraton de distracție. S-a dansat până în zori, fără pauză, iar atmosfera a fost întreținută de maneliști cunoscuți, care au ridicat ringul de dans la cote maxime.

Francesca și Cristi urmează să devină părinți pentru prima dată, veste care le-a schimbat complet viața. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit că s-a confruntat cu probleme de sănătate la începutul sarcinii, însă acum lucrurile s-au stabilizat. Cuplul știe deja sexul bebelușului, dar a ales să îl țină secret până la momentul unui gender reveal.

„Știm ce este, dar urmează să facem un gender reveal și anunțăm atunci. Momentan nu avem timp să ne ocupăm și de asta, că avem foarte multe în desfășurare. Bebelușul va veni pe lume în toamnă, va fi Balanță, la fel ca tăticul lui. O să am două Balanțe în casă, care să mă scoată din sărite”, a declarat Francesca Sarao.

VEZI ȘI: Dubla fericire pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă! Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit și devin părinți

Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată