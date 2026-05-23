Curtea Supremă de Justiție a sesizat CCR! Argumentele prin care susțin că modificările aduse CPP nu sunt constituționale

De: David Ioan 23/05/2026 | 11:11
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât să trimită la Curtea Constituțională legea care modifică Codul de procedură penală, considerând că noile prevederi ridică probleme serioase de constituționalitate.

Decizia a fost luată cu participarea a 96 de judecători, întruniți în baza dispozițiilor legale privind funcționarea Secțiilor Unite.

În documentul adoptat, instanța supremă arată:

„La data de 22 mai 2026, ora 11:00, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu prevederile art.27 lit.b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, În temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, Cu participarea unui număr de 96 judecători cu respectarea cerințelor de cvorum prevăzute de lege, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității, înainte de promulgare, în ceea ce privește: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x nr. 228/2026) în raport de prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 și art. 124 alin. (1) și (2) din Constituție.”

Potrivit motivării, ÎCCJ consideră că modificările aduse Codului de procedură penală afectează coerența procedurilor și drepturile procesuale ale părților. Instanța invocă încălcarea principiilor constituționale privind legalitatea, claritatea normei, egalitatea în drepturi, dreptul la apărare și garanțiile unui proces echitabil, elemente esențiale pentru funcționarea justiției într-un stat de drept.

Conform Mediafax, un prim punct critic privește reunirea și disjungerea cauzelor în camera preliminară. Judecătorii atrag atenția că noile prevederi nu sunt corelate cu regulile deja existente, ceea ce ar putea determina ca judecătorul de cameră preliminară să intre indirect în analiza fondului, deși atribuțiile sale se limitează la verificarea legalității urmăririi penale. În plus, apar dificultăți practice privind restituirea cauzelor, separarea dosarelor sau evitarea soluțiilor contradictorii.

O altă modificare contestată este eliminarea citării părților la termenele ulterioare în camera preliminară. Regula potrivit căreia părțile trebuie „să urmărească parcursul dosarului” este considerată vagă și lipsită de claritate. ÎCCJ avertizează că dreptul la apărare poate fi afectat, în special pentru persoane vulnerabile, precum deținuți, vârstnici, victime sau persoane fără acces la internet ori competențe digitale.

Instanța supremă critică și introducerea caracterului definitiv al concluziilor judecătorului de cameră preliminară privind legalitatea probelor. Această soluție contravine jurisprudenței CCR, care permite verificarea legalității probelor și în faza de judecată. În opinia judecătorilor, instanța de fond ar fi împiedicată să mai analizeze probe obținute nelegal, ceea ce limitează dreptul la apărare și rolul instanței în înfăptuirea justiției.

În final, ÎCCJ subliniază că sesizarea CCR este necesară pentru a preveni situațiile în care prevederi neconstituționale ar produce efecte în procesele penale, generând blocaje și afectând soluționarea cauzelor.

„Pentru a se evita decizii ulterioare care constată neconstituționalitatea unor prevederi normative după aplicarea lor în procedurile judiciare, cu efecte negative asupra instanțelor judecătorești și a soluționării cauzelor, se impune verificarea constituționalității cadrului de reglementare adoptat prin legea atacată”, arată Curtea Supremă.

