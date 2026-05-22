Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie

Pensiile pentru luna iunie 2026 vor ajunge la beneficiari după un program modificat, ca urmare a zilelor libere de la începutul lunii. Ziua de 1 iunie, care coincide atât cu Ziua Copilului, cât și cu a doua zi de Rusalii, determină decalarea distribuției prin Poșta Română.

Livrările la domiciliu, care în mod normal încep în prima zi a lunii, vor debuta pe 2 iunie. Intervalul de distribuire pentru pensionarii care primesc banii în numerar va fi 2–15 iunie 2026, potrivit CNPP. Autoritățile subliniază că drepturile nu sunt afectate, iar schimbarea ține exclusiv de organizarea logistică din perioada minivacanței.

Veste proastă pentru milioane de pensionari

Pentru cei care au ales plata prin transfer bancar, calendarul rămâne neschimbat. Sumele vor fi virate în conturi pe 12 iunie 2026, iar experiența ultimilor ani arată că banii sunt disponibili încă din primele ore ale zilei. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari folosesc în prezent plata electronică.

Ziua de 1 iunie 2026 este zi liberă legală, ceea ce înseamnă că instituțiile publice, băncile și oficiile poștale vor funcționa cu program redus sau vor suspenda activitatea. Casa Națională de Pensii Publice și Poșta Română transmit că reorganizarea este temporară și nu afectează valoarea pensiilor.

Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie

Pensionarii români din străinătate vor primi transferurile internaționale în jurul datei de 20 iunie 2026, cu posibilitatea unor variații în funcție de procedurile bancare specifice fiecărei țări.

Autoritățile recomandă seniorilor să urmărească perioada oficială de distribuire și să nu se îngrijoreze dacă banii nu ajung în primele zile ale lunii. În situația în care pensia nu poate fi predată la domiciliu, aceasta poate fi ridicată de la oficiile poștale în termenul stabilit.

