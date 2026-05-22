Detalii de ultimă oră în cazul crimei din Bihor. Adrian Cuculis, detalii din necropsia Alisiei „S-au constatat urme clare””

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 14:34
Apar noi informații în cazul crimei de la ferma din județul Bihor
Apar noi informații în cazul crimei de la ferma din județul Bihor. Alisia, o elevă de 18 ani la liceul agricol, se afla în practică la ferma unde lucra și călăul ei. Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei, a dezvăluti detalii din anchetă. Ce a fost descoperit la autopsia tinerei, de fapt? 

La începutul lunii mai, Alisia, o tânără de 18 ani din Bihor, elevă la liceul agricol, a fost găsită fără viață într-un lan de rapiță, în apropiere de ferma de capre din Parhida, comuna Tămășeu, județul Bihor, unde efectua stagiul de practică. Victima prezenta răni în zona gâtului, iar primele indicii i-au dus pe anchetatori cu gândul la o moarte violentă, lucru care s-a și adeverit.

Criminalul Alisiei este Bóné József-Zsolt, un bărbat de 39 de ani, recidivist, care lucra ca cioban la aceeași fermă. El a fost prins după aproximativ 6 ore de la faptă și a fost arestat preventiv pe data de 9 mai 2026, la o zi de la comiterea crimei, fiind acuzat de omor calificat. El le-a recunoscut polițiștilor că a atacat-o pe elevă cu un briceag în zona gâtului, acționând  din gelozie. Bărbatul a fost eliberat anul trecut din închisoare, după ce a ispășit mai mulți ani de detenție pentru că a omorât un bătrân pentru o sumă de bani.

În urma necropsiei, achetatorii au descoperit urme de agresiune fizică și violență sexuală. Alisia prezenta urme de lovire în zona gurii, leziuni în zona gâtului și o rană în zona abdomenului, ceea ce indică un atac repetat și existența unei confruntări violente între elevă și călăul ei.

Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, susține că cele mai recente concluzii medico-legale au dus deja la o schimbare majoră în dosar, urmând ca procurorul de caz să dispună extinderea către agresiune sexuală.

„Ultimă oră în cazul crimei de la Bihor, acolo unde un recidivist a omorât o fată de 18 ani, s-au constatat urme clare de violență sexuală în urma autopsiei cadavrului. Se confirmă tentativă de viol, iar procurorul de caz a dispus extinderea către agresiune sexuală. Rămâne de clarificat în detaliu dacă nu cumva ar trebui exstinsă pentru viol, în funcție de declarația pe care o susține chiar acum”, a transmis Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei.

