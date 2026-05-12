Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci ani mai devreme

Alice, o tânără de 18 ani din Bihor, a fost ucisă cu sânge rece de către un bărbat în vârstă de 39 de ani, recidivist. Bóné Jozsef-Zsolt fusese eliberat din închisoare în urmă cu un an. Acesta era condamnat tot pentru crimă, însă i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci ani mai devreme. Dacă acesta se afla în continuare în închisoare, așa cum trebuia, Alice încă ar fi fost în viață.

Vineri, 8 mai, o elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Aceasta a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt. Bărbatul lucra ca ajutor la fermă.

Criminalul a dispărut imediat după comiterea faptei. De asemenea, avea antecedente și fusese eliberat condiționat în urmă cu un an, după ce ispășise o pedeapsă pentru tâlhărie urmată de crimă.

Cum a scăpat criminalul lui Alice din închisoare

Bóné Jozsef Zsolt ar fi trebuit să se afle în închisoare atunci când a omorât-o pe Alice, însă i-a convins pe judecători că merită să fie eliberat înainte de termen. În anul 2008, bărbatul a ajuns în spatele gratiilor după ce a ucis un pensionar ca să îi ia banii.

Însă, după ce și-a ispășit o parte din sentință, Bóné Jozsef Zsolt i-a convins pe oamenii legii că merită să fie eliberat. Așa că a ieșit din închisoare anul trecut, cu cinci ani mai devreme. Dacă ar fi executat pedeapsa la termen, criminalul n-ar mai fi ucis-o pe Alice. Însă, judecătorii au decis că acesta merită să fie în liberat, crezându-l atunci când a spus că nu o să mai ucidă din nou.

Conform ANP, Bóné Jozsef Zsolt a fost eliberat înainte de termen pentru că a avut o conduită exemplară în timpul detenției. Mai exact, bărbatul a participat la diferite activități, a mers la școală, s-a rugat la icoanele de la capela penitenciarului și nu s-a certat cu colegii de celulă.

Astfel, a ajuns în fața instanței, iar judecătorii i-au girat dosarul de eliberare condiționată. Bóné Jozsef Zsolt a fost eliberat și la aproape niciun an a mai comis o crimă. De data aceasta victimă i-a căzut Alice, o tânără de numai 18 ani.

„Admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat BONE JOZSEF ZSOLT, în prezent deţinut în Penitenciarul Satu Mare, în executarea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 85/P/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor. Dispune punerea în libertate a condamnatului, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 119/25.11.2010, emis de Tribunalul Bihor, atrăgându-i atenţia asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor de art. 104 Cod penal. În temeiul art.100 al.5 Cod Penal, atenţionează persoana condamnată asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni, atitudine care poate atrage revocarea liberării condiţionate şi executarea restului de pedeapsă în detenţie”, se arată în decizia magistraților.

CITEȘTE ȘI:

Mama lui Alice, adevărul despre relația pe care fiica ei o avea cu călăul: ”Avem dovezi!”

Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii de ultimă oră