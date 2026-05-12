Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmarilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri

Filmările pentru Survivor 2026 s-au încheiat la finalul lunii aprilie 2026, iar concurenții s-au întors în țară. Fostul deputat Playboy, Cristian Boureanu (53 de ani) a așteptat cu nerăbdare să revină în România la vechile obiceiuri, care l-au făcut consacrat.

După luni întregi petrecute în Republica Dominicană fără alcool, femei și distracție, Boureanu și-a făcut apariția luni seară, 11 mai, la Berăria H la concertul Direcției 5. Se pare că a simțit nevoia să asculte melodiile lui Cristi Enache după ce a stat în junglă.

Ce face Boureanu după terminarea filmarilor Survivor

Fostul deputat Playboy a postat imediat pe social media o filmare cu el de la concert. În clip, el este aranjat, așa cum ne-a obișnuit înainte de Survivor, și cu zâmbetul pe buze. Boureanu nu s-a așezat în primul rând la concertul Direcției 5, ci la bar ca să fie sigur că se hidratează la timp. Nu se știe dacă a făcut vreo cucerire sau a luat la dans vreo domnișoară, dar Cristi Enache i-a pus multe melodii de dragoste la dispoziție, printre care și „O fată ca ea”, „Am știut” și „Îți mulțumesc”.

Pentru ieșirea de luni din Herăstrău, Boureanu a ales un tricou simplu și o pereche de ochelari, cel mai probabil de super brand. Fostul deputat Playboy s-a întors bronzat din Republica Dominicană, așa cum îi place de ani de zile, și cu mai puține kilograme.

Când va avea loc finala Survivor

Show-ul Survivor 2026 a fost deja filmat aproape integral. Finala va avea loc într-o lună și va fi difuzată LIVE. Concurenții s-au întors din Republica Dominicană la prieteni și familie la finalul lunii aprilie, dar sunt nerăbdători să afle cine va pune mâna pe marele premiu. Se zvonește că Gabriel Tamaș ar fi câștigat Survivor 2026.

Telespectatorii îl plac foarte tare datorită carismei sale și a experienței din sportul de performanță. De-a lungul carierei, fostul fotbalist a strâns un număr uriaș de susținători. El a jucat la echipe importante precum Dinamo, FCSB și echipa națională a României. Fanii Survivor sunt de părere că Tamaș merită să câștige premiul de 100.000 de euro. Între timp, Boureanu se relaxează prin restaurantele din Herăstrău, zona tuturor posibilităților.

