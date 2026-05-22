Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni

În timp ce România încă se clatină fără un Guvern stabil de săptămâni bune, liderii principalelor partide au făcut totuși un pas surprinzător și au bătut palma pentru una dintre cele mai sensibile reforme: noua lege a salarizării la stat, care ar urma să fie adoptată până la finalul lunii iunie.

În culise, PSD, PNL, USR și UDMR ar fi ajuns la un acord politic de amploare, cu un calendar clar și promisiuni ferme pentru următorii ani. Deși scena politică fierbe, iar negocierile pentru putere continuă, reforma salariilor bugetarilor a fost împinsă în față ca prioritate absolută.

Ce se întâmplă cu salariile din România

Conform înțelegerii, salariile din sistemul public NU vor fi tăiate, dar nici nu se așteaptă creșteri spectaculoase în perioada imediat următoare. Practic, bugetarii rămân cu veniturile „înghețate”, în timp ce statul pregătește o restructurare masivă a grilelor de salarizare.

Mai mult, noua lege ar urma să intre în vigoare complet abia la 1 ianuarie 2027, fără aplicare treptată și fără modificări ulterioare „din mers”. În același timp, s-a tras și o linie roșie: cheltuielile totale cu salariile din sectorul public nu vor putea crește cu mai mult de 8 miliarde de lei față de nivelul din 2026.

Un detaliu esențial din acord este că niciun angajat la stat nu va pierde bani la salariul total, însă nici nu sunt promise măriri consistente, cel puțin pe termen scurt.

În spatele acestor decizii, miza este uriașă: reforma este trecută ca jalon-cheie în PNRR, iar termenul-limită pentru finalizarea ei este 1 iulie 2026, ceea ce pune presiune maximă pe autorități.

Acordul politic a fost semnat de : Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR). În baza acestui pact, Ministerul Muncii urmează să scoată proiectul de lege la consultare publică și să înceapă negocierile cu toate categoriile afectate.

Alte schimbări

Ce se știe până acum? Noua grilă de salarizare va porni de la nivelul salariilor din august 2025, care rămân „baza de calcul” pentru toată reforma. Apoi, statul vrea să uniformizeze complet sistemul, cu o singură grilă pentru toate funcțiile din sectorul public.

Se pregătesc și schimbări la bani „extra”: sporurile și bonusurile vor fi regândite, iar primele ar putea fi plafonate la maximum 20% din salariul de bază.

