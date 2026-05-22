British School of Bucharest, prima reacție după ce ANSVSA a confiscat 60 de kg de alimente expirate: „Au fost păstrate într-un congelator!

Inspectorii ANSVSA – DSVSA Ilfov au controlat cantina proprie a unității private de învățământ British School of Bucharest. Ce au găsit acolo este revoltător: 60 de kg de alimente expirate – carne, pește, produse de panificație și condimente – din care pește cu termenul depășit încă de anul trecut, pregătite zilnic pentru elevi și copii de grădiniță. Reprezentanții British School of Bucharest au reacționat la scurt timp.

În cursul zilei de joi, 21 mai, inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA – DSVSA) Ilfov au efectuat un control de rutină la cantina unității de învățământ British School of Bucharest.

În urma verificărilor, au fost descoperite nereguli grave care puneau în pericol sănătatea copiilor și elevilor, printre care pește și carne expirate încă de anul trecut, precum și condimente achiziționate fără acte de proveniență. De asemenea, o parte dintre alimente erau depozitate necorespunzător, iar unele produse nu aveau etichete cu data fabricării sau termenul de valabilitate – vezi mai jos galeria foto.

60 de kilograme de mâncare expirată în cantina British School of Bucharest

Inspectorii ANSVSA au confiscat și sigilat cele 60 de kilograme de mâncare stricată și alimente expirate. Unitatea de învățământ a fost amendată cu 27.000 de lei, urmând ca inspectorii Direcției de Sănătate Publică să extindă controalele și să efectueze verificări suplimentare în toate unitățile de învățământ private sau de stat din țară.

„Inspectorii ANSVSA – DSVSA Ilfov au găsit: 60 de kg de alimente expirate – carne, pește, produse de panificație și condimente – din care pește cu termenul depășit încă de anul trecut, pregătite zilnic pentru elevi și copii de grădiniță. În plus: ingrediente fără trasabilitate și fără documente de proveniență, lanț frigorific nerespectat, spații și ustensile neigienizate, cu risc direct de contaminare. Măsurile au fost imediate și ferme: amendă maximă de 27.000 de lei, retragerea din consum și incinerarea tuturor produselor periculoase, suspendarea activității cantinei și a laboratorului de patiserie pentru 30 de zile „Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noștri. Siguranța alimentară este o obligație absolută, nu o opțiune. Unitatea care nu înțelege acest lucru rămâne închisă.” – dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA. Începem o serie de controale intensificate în toate unitățile de învățământ, de stat și private. Acolo unde găsim nereguli, intervenim fără ezitare. Sesizăm și Direcțiile de Sănătate Publică pentru verificările complementare. Sănătatea copiilor nu se negociază.”, a fost mesajul transmis de ANSVSA.

Reacția British School of Bucharest: „Vom răspunde la cea mai importantă întrebare”

„Înțelegem cât de îngrijorătoare este relatarea de astăzi”. Imediat după apariția informațiilor în spațiul public, reprezentanții British School of Bucharest au oferit o primă reacție, transmițând clarificări și explicații părinților elevilor printr-un e-mail.

Aceștia susțin că alimentele expirate și confiscate de inspectorii ANSVSA erau păstrate într-un congelator de rezervă și nu erau folosite la prepararea mâncării servite zilnic în cantină. În urma verificărilor, reprezentanții unității au precizat că s-au conformat solicitărilor și au luat imediat o serie de măsuri pentru remedierea problemelor identificate.

„Dragi părinți și tutori,

Poate ați văzut știrile de astăzi despre o inspecție la cantina noastră. Vă scriem în această seară, în calitate de școală a copilului dumneavoastră și în calitate de părinți, pentru că știm că primul dumneavoastră gând este același cu al nostru: copiii dumneavoastră. Aşadar, vom răspunde mai întâi la cea mai importantă întrebare și în mod clar. Am verificat și putem confirma că articolele identificate de inspectori au fost păstrate într-un congelator separat de rezervă, nu în zona utilizată pentru pregătirea zilnică a meselor elevilor. Niciunul dintre ele nu a fost folosit în mâncarea servită copiilor dumneavoastra.

Astăzi, inspectorii de la DSVSA llfov au efectuat o inspecție. Constatările se referă la modul în care o parte din stocul de rezervă a fost etichetat și depozitat, nu la mâncarea pe care o gătim zilnic. Unele dintre aceste articole depozitate nu erau etichetate sau aveau data de expirare și ar fi trebuit îndepărtate. Remedierea acestei situații este responsabilitatea noastră. Carnea, peștele și fructele noastre sunt livrate proaspete în fiecare zi, iar acestea sunt cele servite copiilor dumneavoastră.

În deplină cooperare cu autoritățile, am întrerupt imediat operațiunea relevantă. Astăzi am pregătit corecțiile solicitate de inspectori, le vom implementa mâine și am solicitat autorităților să le verifice cât mai curând posibil. Înțelegem cât de îngrijorătoare a fost relatarea de astăzi. Angajamentul nostru față de dumneavoastră este simplu: vă vom oferi întotdeauna faptele clar și sincer și nu vom minimaliza nimic care afectează siguranța copiilor dumneavoastră.

Copilul dumneavoastră va continua să primească prânzul mâine. Prin intermediul unui partener de încredere și complet verificat, vom oferi atât un prânz cald, cât mai apropiat de meniul nostru normal, cât și sandvişuri pentru elevii care le cumpără de obicei de la bistro. Angajamentul nostru nu este doar să trecem următoarea inspecție, ci să îndeplinim standardele pe care le aşteptați, în fiecare zi și fără excepție. Vă vom scrie din nou imediat ce autoritățile își vor finaliza verificarea și nu vom considera acest lucru rezolvat până cånd nu vom fi pe deplin încrezători, la fel ca și dumneavoastră.

Ştim că veți avea întrebări și dorim să le răspundem. Vă rugăm să răspundeți la acest e-mail sau să ne scrieți la office@britishschool.ro, iar echipa noastră vă va răspunde personal începând de mâine dimineață. Vă multumim pentru încrederea acordată și pentru grija pe care o aveți față de această comunitate, pe care o impartaşim pe deplin”, a fost mesajul transmis de British School of Bucharest.