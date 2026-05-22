Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 12 = 13, mutând un singur băț

CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai viral test de inteligență. Trebuie să corectezi ecuația 7 – 12 = 13, mutând un singur băț de chibrit. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! Timpul este nelimitat!

Testul de inteligență de astăzi îți va pune mintea la contribuție și îți va pune răbdarea la încercare. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 7 – 12 =13. Așadar, ia-ți câteva momente și concentrează-te pentru a rezolva ecuația. Vestea bună este că nu există limită de timp, însă poți să te cronometrezi pentru a vedea cât de agil ești. Spor la treabă!

Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 12 = 13

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acesta spunea că dacă nu reușești să găsești răspunsul corect înseamnă că ai nevoie de mai multe ore de studiu, nicidecum că nu ai capacitate de învățare ridicată. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!

REZOLVARE: Pentru a corecta egalitatea de astăzi, trebuie să muți singurul băț de chibrit orizontal de la cifra 7, astfel încât să devină 1, și să îl muți la semnul minus (-), astfel încât să devină plus (+). Prin urmare, ecuația corectă este 1 + 12 = 13.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

