Mihaela Bilic: Câte mese trebuie să mâncăm pe zi, în funcție de vârsta noastră

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul își schimbă ritmul, iar nevoile alimentare nu mai sunt aceleași ca în tinerețe. Tot mai mulți specialiști în nutriție atrag atenția asupra faptului că numărul meselor zilnice ar trebui adaptat stilului de viață, nivelului de activitate și proceselor metabolice care încetinesc odată cu trecerea anilor. În acest context, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre modul în care alimentația trebuie ajustată în funcție de vârstă și despre greșelile frecvente legate de mesele luate din obișnuință, nu din necesitate.

Potrivit specialistului, una dintre cele mai importante reguli pentru menținerea sănătății este ascultarea semnalelor reale ale corpului. Senzația de foame ar trebui să fie principalul indicator care dictează momentul mesei, nu un program rigid sau ideea că trebuie să mâncăm la anumite ore indiferent de nevoile organismului. În multe cazuri, oamenii ajung să consume alimente preventiv, de teamă că mai târziu le va fi foame, iar acest obicei poate duce în timp la acumularea kilogramelor în plus și la suprasolicitarea sistemului digestiv.

Câte mese trebuie să mâncăm pe zi, în funcție de vârsta noastră

Nutriționista explică faptul că metabolismul se modifică semnificativ după vârsta de 40 de ani. Dacă în perioada tinereții organismul consumă rapid energia și poate procesa mai ușor mesele dese, după această etapă ritmul metabolic începe să încetinească. Astfel, necesarul caloric scade treptat, iar corpul nu mai are nevoie de aceeași cantitate de hrană pentru a funcționa eficient.

În acest sens, ideea celor trei mese principale pe zi, considerată mult timp standardul unei alimentații sănătoase, nu mai este valabilă pentru toată lumea. După 50 de ani, multe persoane pot funcționa foarte bine cu doar două mese consistente pe zi, fără gustări permanente între ele. Mai mult, odată cu înaintarea în vârstă, apetitul alimentar scade în mod natural, iar digestia devine mai lentă. Din acest motiv, mesele mai rare și mai echilibrate pot reprezenta o soluție mai potrivită pentru menținerea sănătății și a greutății corporale.

„Dacă la 40 de ani ai avut 3 mese pe zi, la 50 ne permitem doar 2 și probabil la 60 vei rămâne cu una”, spune nutriționista Mihaela Bilic.

Nutriționiștii atrag atenția și asupra calității ingredientelor consumate. O alimentație sănătoasă nu înseamnă doar reducerea cantității de mâncare, ci și alegerea atentă a produselor. Alimentele procesate, bogate în zahăr, grăsimi nesănătoase și aditivi, pot afecta organismul mai puternic odată cu vârsta. În schimb, mesele bazate pe ingrediente simple, naturale și echilibrate contribuie la menținerea energiei și la reducerea riscului de afecțiuni metabolice.

Un alt aspect important este legătura dintre alimentație și stilul de viață. Persoanele sedentare au nevoie de mai puține calorii decât cele active, iar mesele ar trebui adaptate nivelului de efort depus zilnic. În cazul adulților care petrec mult timp la birou și fac puțină mișcare, consumul excesiv de alimente poate deveni rapid o problemă. În schimb, o alimentație moderată și bine organizată poate contribui la o stare generală mai bună și la prevenirea bolilor asociate îmbătrânirii.

