Știri » Adio, alcool în supermarketuri și în benzinării. Unde a fost luată această decizie radicală

De: Anca Chihaie 22/05/2026 | 17:05
O propunere lansată recent în Germania a declanșat o dezbatere amplă privind modul în care este vândut și consumat alcoolul, după ce o importantă organizație medicală a sugerat restricționarea accesului la băuturile tari în spațiile comerciale obișnuite. Ideea, aflată încă la nivel de discuție, vizează schimbarea semnificativă a modului în care populația poate cumpăra alcool, în special din supermarketuri, magazine de proximitate și benzinării.

Inițiativa aparține unei organizații profesionale a medicilor, care a ridicat problema consumului excesiv de alcool și a efectelor sale asupra sănătății publice. Potrivit direcției propuse, băuturile alcoolice cu o concentrație ridicată ar urma să nu mai fie disponibile în rețelele obișnuite de retail, precum supermarketurile mari sau magazinele de tip convenience, ci să fie vândute exclusiv în magazine specializate dedicate acestui tip de produse. Scopul acestei modificări ar fi reducerea accesului facil și impulsiv la alcoolul tare, considerat un factor de risc major în consumul necontrolat.

Modelul invocat ca exemplu este cel aplicat în anumite state europene, în special în țările nordice, unde vânzarea alcoolului este reglementată mult mai strict. În aceste sisteme, supermarketurile comercializează doar produse cu o concentrație redusă de alcool, în timp ce băuturile spirtoase sau cele cu tărie mai mare sunt disponibile doar în magazine specializate, care funcționează sub control strict al statului sau al unor reglementări clare. Aceste unități au program limitat și reguli stricte privind comercializarea, inclusiv în ceea ce privește verificarea vârstei cumpărătorilor și cantitățile achiziționate.

Susținătorii unei astfel de măsuri argumentează că separarea vânzării alcoolului de comerțul obișnuit ar putea reduce achizițiile spontane și consumul neplanificat. De asemenea, se consideră că un sistem centralizat sau specializat ar facilita controalele legate de vârstă, reducând riscul ca minorii să poată cumpăra produse alcoolice. În plus, se mizează pe ideea că limitarea expunerii constante la alcool în spațiile comerciale ar putea avea un efect de reducere a consumului general în rândul populației.

În prezent, alcoolul este ușor accesibil în Germania, fiind prezent într-o gamă foarte largă de puncte de vânzare, de la supermarketuri mari până la chioșcuri stradale și stații de alimentare cu combustibil. Această disponibilitate extinsă face ca orice propunere de restricționare să fie sensibilă și să genereze dezbateri intense în spațiul public. Cultura consumului de alcool este profund înrădăcinată în societatea germană, iar schimbările în acest domeniu sunt adesea întâmpinate cu rezistență atât din partea consumatorilor, cât și a comercianților.

