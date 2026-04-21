Nou val de scumpiri în România. Ce alimente vor avea un preț mai mare

Un nou val de scumpiri va avea loc în România de săptămâna viitoare. Alimentele vor costa mai mult, iar asta vine în urma creșterii prețului petrolului. Românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru un coș cu produse de bază.

Războiul care are loc în Orientul Mijlociu are efecte negative asupra mai multor segmente în mai multe țări. Conflictul aduce majorări uriașe la prețul pentru petrol, iar asta impactează transportul. Din acest motiv, alimentele de pe rafturile magazinelor vor avea de suferit. De săptămâna viitoare vor avea loc noi scumpiri. Printre produsul cel mai afectat este carnea de porc.

Ce alimente vor avea un cost mai mare

Românii au avut parte de o primă scumpire chiar înainte de Paște. Pe lângă miel și alte alimente de bază au avut un preț mai mare. Specialiștii explică că de săptămâna viitoare prețurile vor crește din nou. Toate aceste creșteri vin în urma majorării prețului la petrol, care duce implicit la modificări ale costului la transport. Valul de scumpiri va lua cu asalt produse preferate de români, printre care pâinea, carnea de porc și legumele. Președintele Sindalimenta, Dragoș Vasile Frumosu, a explicat că este important să ne uităm la ce importăm, adică fructe și legume, care nu au apărut încă la noi. Acestea vor avea de suferit destul de mult și asta din cauza costurilor ridicate la transport. De asemenea, el a mai precizat că scumpirile nu reflectă în acest moment realitatea. Prețurile corecte ar putea fi afișate în magazine abia în câteva luni.

O motivare pentru costurile reale care vor fi puse abia peste câteva luni este că majorarea bruscă ar duce la scăderea vânzărilor. În consecință, multe companii s-ar putea închide. În plus, Dragoș Frumosu a precizat că este greu de spus ce ar urma să se întâmple pe piața din România. Mai ales, că în supermarket-uri nu identificăm producători locali. Cu toate acestea, el a spus că prețurile vor crește inevitabil, iar procesul nu poate fi împiedicat. Mai mult, a mai adăugat că dacă este să vorbim în procente, el a explicat că estimează o creștere de până la 10%.

