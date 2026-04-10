Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: "Apropiații nu mă cred"

Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: ”Apropiații nu mă cred”

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 14:21
Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: ”Apropiații nu mă cred”
Cât câștigă un patron de benzinărie în 2026 sursa-pexels.com

Războiul dintre Iran, Israel și SUA are în continuare efecte peste tot. Prețurile la carburanți sunt în continuă creștere, iar asta se întâmplă și în Croația. Din cauza costurilor mari, micii distribuitori trag un semnal de alarmă. 

Benzina și motorina cresc aproape în fiecare zi. Specialiștii și cei care distribuie carburanți trag un semnal de alarmă important. Mulți dintre ei spun că profitul a ajuns să fie minim, iar unii angajați lucrează la limita supraviețuirii. Chiar în noaptea de 9 spre 10 aprilie a crescut semnificativ. Un plin de motorină a ajuns să coste 6 euro pe zi, iar în ultimele săptămâni costul total a crescut cu 15 euro.

Câți bani face un patron de benzinărie în 2026

În contextul actual, în care Iran, Israel și SUA sunt într-un conflict major, carburanții sunt foarte afectați. Atât în România, cât și în alte țări au fost înregistrate creșteri uriașe pentru un plin la mașină. Într-o singură zi, în Croația, de exemplu prețul, a crescut cu 6 euro. Chiar dacă prețurile ar fi fost mult mai mari fără intervenția autorităților, presiunea este în continuare mare, în special pentru distribuitorii mai mici. Ei trebuie să țină pasul cu toate aceste schimbări, însă majoritatea dintre ei întâmpină probleme.

Kresimir Babic, proprietarul unei benzinării din Nova Kapela, în apropiere de Slavonski Brod spune că îi este aproape imposibil să se descurce cu această situație. El a explicat că nu mai vinde motorină albastră pentru că asta ar însemna pierderi directe și uriașe.

Nu vând motorină albastră pentru că asta ar însemna să lucrez în pierdere, a spus el.

De asemenea, a declarat că din cauza scumpirii peste noapte câștigul său pe un litru de motorină va fi de doar un cent.

De mâine câștigul meu pe litrul de motorină va fi de doar un cent, a mai adăugat el.

Bărbatul spune că apropiații nu cred când au auzit ce profit va face el din cauza costurilor ridicate. Pe lângă asta, el trebuie să acopere și costurile de funcționare, adică chirii, salarii, transportul combustibilului și multe altele.

Vorbesc cu cei apropiați la masa de Paște, le explic, dar nu pot să creadă. Se vorbește constant despre reglementarea marjelor, dar noi nu putem discuta despre asta dacă profitul este mai mic de 1 cent, a mai declarat Kresimir Babic.

