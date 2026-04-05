Cât costă benzina și motorina în Turcia. E mult mai ieftin decât în România

De: Denisa Crăciun 05/04/2026 | 14:03
Cât costă carburantul în Turcia. Este mai mic decât în România

În ultimele zile, România traversează una dintre cele mai grele perioade atunci când vine vorba de scumpiri. Motorina și benzina sunt în continuă creștere, iar acest lucru îi îngrijorează pe români. 

Carburanții au ajuns să coste extrem de mult. Motivul pentru care ne confruntăm în această perioadă de scumpiri peste măsură este războiul din Orientul Mijlociu care afectează toate planurile și mai multe țări. Astăzi, 5 aprilie, chiar de Florii, prețul pentru un plin a ajuns să fie mai mare decât cel din Turcia. Oamenii deja au luat măsuri importante: merg mai mult pe jos sau cu transportul în comun.

Războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite are efecte negative pe mai multe planuri. În România a fost foarte afectat costul carburantului. Acesta crește pe zi ce trece. Cu toate acestea, în Turcia, de exemplu, costul este mult mai mic. Astăzi, 5 aprilie, în București, un litru de benzină poate ajunge la 9,13 lei, iar motorina este un pic mai scumpă și are un tarif de 9,89 lei pe litru. Astfel, dacă vrei să faci un plin de 50 de litri suma poate ajunge până la 450-470 de lei pentru benzină, iar dacă ne referim la motorină, la același plin, trebuie să scoți din buzunar în jur de 480-500 de lei.

Pe de altă parte, în Turcia prețul la gaz este de 3,6 lei. Astfel, motorina ajunge la 8 lei, iar benzina la 6,4 lei. Din cauza scumpirilor, majoritatea șoferilor au decis să lase mașina în fața casei și să meargă pe jos acolo unde trebuie să ajungă. Alții, în schimb, au ales să folosească mijloacele de transport în comun.

Prețuri carburanți în orașele din România

Dacă în București, prețul ajunge la aproape 10 lei pe litru, în alte orașe din țară situația este ușor diferită. În Cluj-Napoca, de exemplu, prețul standard pornește de la 9,11 lei pe litru și ajunge la 9,43 lei pe litru. Motorina în același oraș este de aproximativ 10,27 lei pe litru, așadar sare de 10 lei. În Iași, benzina standard costă între 9,11 și 9,43 lei pe litru. Prețul motorinei pornește de la 10,27 lei și urcă până la 10,51 lei. Și în Constanța prețurile sunt mari, iar benzina costă în jur de 9,11 lei – 9,43 lei pe litru. Motorina, în schimb, are prețuri variate între 10,27 lei și 10,51 lei pe litru.

VEZI ȘI: Preț carburanți înainte de Florii: benzina se ieftinește puternic, motorina rămâne scumpă. Cât plătesc românii la pompă

Preț carburanți, 3 aprilie. Cât plătesc șoferii pentru motorină și cât costă un plin

Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile