Cât costă benzina și motorina în Turcia. E mult mai ieftin decât în România

În ultimele zile, România traversează una dintre cele mai grele perioade atunci când vine vorba de scumpiri. Motorina și benzina sunt în continuă creștere, iar acest lucru îi îngrijorează pe români.

Carburanții au ajuns să coste extrem de mult. Motivul pentru care ne confruntăm în această perioadă de scumpiri peste măsură este războiul din Orientul Mijlociu care afectează toate planurile și mai multe țări. Astăzi, 5 aprilie, chiar de Florii, prețul pentru un plin a ajuns să fie mai mare decât cel din Turcia. Oamenii deja au luat măsuri importante: merg mai mult pe jos sau cu transportul în comun.

Cât costă carburantul în Turcia

Războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite are efecte negative pe mai multe planuri. În România a fost foarte afectat costul carburantului. Acesta crește pe zi ce trece. Cu toate acestea, în Turcia, de exemplu, costul este mult mai mic. Astăzi, 5 aprilie, în București, un litru de benzină poate ajunge la 9,13 lei, iar motorina este un pic mai scumpă și are un tarif de 9,89 lei pe litru. Astfel, dacă vrei să faci un plin de 50 de litri suma poate ajunge până la 450-470 de lei pentru benzină, iar dacă ne referim la motorină, la același plin, trebuie să scoți din buzunar în jur de 480-500 de lei.

Pe de altă parte, în Turcia prețul la gaz este de 3,6 lei. Astfel, motorina ajunge la 8 lei, iar benzina la 6,4 lei. Din cauza scumpirilor, majoritatea șoferilor au decis să lase mașina în fața casei și să meargă pe jos acolo unde trebuie să ajungă. Alții, în schimb, au ales să folosească mijloacele de transport în comun.

Prețuri carburanți în orașele din România

Dacă în București, prețul ajunge la aproape 10 lei pe litru, în alte orașe din țară situația este ușor diferită. În Cluj-Napoca, de exemplu, prețul standard pornește de la 9,11 lei pe litru și ajunge la 9,43 lei pe litru. Motorina în același oraș este de aproximativ 10,27 lei pe litru, așadar sare de 10 lei. În Iași, benzina standard costă între 9,11 și 9,43 lei pe litru. Prețul motorinei pornește de la 10,27 lei și urcă până la 10,51 lei. Și în Constanța prețurile sunt mari, iar benzina costă în jur de 9,11 lei – 9,43 lei pe litru. Motorina, în schimb, are prețuri variate între 10,27 lei și 10,51 lei pe litru.

