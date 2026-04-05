Îngrijitor român, lovitură ca în filme în Austria. A furat lingouri de aur de la bătrânul pe care îl îngrijea

Un român în vârstă de 41 de ani a ajuns în centrul unei anchete internaționale, după ce a fost acuzat că ar fi organizat un furt de proporții în Austria, vizând lingouri și monede de aur în valoare de sute de mii de euro. Acesta lucrase anterior ca îngrijitor pentru un pensionar din regiunea Innviertel, perioadă în care ar fi aflat detalii esențiale despre locul în care erau ascunse bunurile de valoare.

Potrivit anchetatorilor, după ce și-a încheiat activitatea pe 20 octombrie 2025 și a revenit în România, bărbatul s-ar fi întors câteva zile mai târziu în Austria, însoțit de alți doi români, de 38 și 23 de ani.

Românul a plănuit furtul

În noaptea de 25 octombrie, aceștia ar fi pus la cale furtul: unul dintre complici a rămas în mașină pentru a supraveghea zona, în timp ce ceilalți doi au pătruns în locuință folosind un cod de acces cunoscut. Din interior au sustras lingourile și monedele de aur, după care au părăsit rapid țara.

Ancheta arată că principalul suspect ar fi împărțit o mică parte din pradă complicilor, păstrând pentru sine cea mai mare valoare, pe care ulterior ar fi valorificat-o. Furtul a fost descoperit abia în decembrie 2025, când nepotul proprietarului a observat lipsa cadourilor pregătite pentru el.

Cazul a fost investigat cu sprijinul autorităților din România și Austria, inclusiv printr-o percheziție efectuată în martie 2026 la locuința suspectului. Cei doi complici au colaborat cu anchetatorii, în timp ce bărbatul de 41 de ani a recunoscut doar parțial faptele.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, fiind extrădat în Austria la finalul lunii martie 2026. În prezent, el se află în detenție, iar prejudiciul nu a fost recuperat.

