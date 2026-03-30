Ce a făcut o badantă cu banii unui bătrân din Italia. A profitat de el până la capăt

O femeie în vârstă de 56 de ani, angajată ca badantă în Italia, a fost condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a profitat de bărbatul pe care îl avea în grijă. Cazul s-a petrecut în localitatea Riomaggiore din regiunea Liguria, și scos la iveală un șir de acțiuni prin care femeia ar fi obținut beneficii financiare considerabile.

Badanta a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzată de judecători că a profitat de vulnerabilitatea bărbatul pe care îl îngrijea. Situația a atras atenția familiei victimei în momentul în care fratele acestuia a descoperit în locuință o sumă mare de bani, iar explicațiile primite au ridicat suspiciuni.

Bătrânul susținea că banii erau destinați îngrijitoarei, invocând probleme financiare ale firmei pentru care aceasta lucra. În urma sesizării, autoritățile au demarat o anchetă amplă.

Investigațiile au vizat atât tranzacțiile din conturile bancare și poștale ale pensionarului, cât și deplasările femeii, analizate prin intermediul datelor telefonice. Rezultatele au indicat că, pe parcursul a aproximativ doi ani, bărbatul ar fi fost determinat să retragă sume importante de bani, totalul ajungând la circa 140.000 de euro.

Femeia va trebui să plătească despăgubiri

În plus, anchetatorii au stabilit că acesta fusese convins să încheie polițe de asigurare de viață în favoarea îngrijitoarei și a copiilor acesteia, dar și să o desemneze moștenitoare prin două testamente, care vizau bunuri imobiliare valoroase.

Deși nu era declarat incapabil, bărbatul suferea de un declin cognitiv care îl făcea ușor de influențat, aspect confirmat de martorii audiați în proces. Între timp, acesta a decedat. Instanța a considerat că faptele constituie exploatarea unei persoane vulnerabile și a dispus, pe lângă pedeapsa cu suspendare, plata unor despăgubiri morale și acoperirea cheltuielilor de judecată.

