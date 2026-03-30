Ce a făcut o badantă cu banii unui bătrân din Italia. A profitat de el până la capăt

De: Andreea Stăncescu 30/03/2026 | 18:29
O femeie în vârstă de 56 de ani, angajată ca badantă în Italia, a fost condamnată la închisoare cu suspendare, după ce a profitat de bărbatul pe care îl avea în grijă. Cazul s-a petrecut în localitatea Riomaggiore din regiunea Liguria, și  scos la iveală un șir de acțiuni prin care femeia ar fi obținut beneficii financiare considerabile.

Badanta a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzată de judecători că a profitat de vulnerabilitatea bărbatul pe care îl îngrijea. Situația a atras atenția familiei victimei în momentul în care fratele acestuia a descoperit în locuință o sumă mare de bani, iar explicațiile primite au ridicat suspiciuni.

Bătrânul susținea că banii erau destinați îngrijitoarei, invocând probleme financiare ale firmei pentru care aceasta lucra. În urma sesizării, autoritățile au demarat o anchetă amplă.

Investigațiile au vizat atât tranzacțiile din conturile bancare și poștale ale pensionarului, cât și deplasările femeii, analizate prin intermediul datelor telefonice. Rezultatele au indicat că, pe parcursul a aproximativ doi ani, bărbatul ar fi fost determinat să retragă sume importante de bani, totalul ajungând la circa 140.000 de euro.

Femeia va trebui să plătească despăgubiri

În plus, anchetatorii au stabilit că acesta fusese convins să încheie polițe de asigurare de viață în favoarea îngrijitoarei și a copiilor acesteia, dar și să o desemneze moștenitoare prin două testamente, care vizau bunuri imobiliare valoroase.

Deși nu era declarat incapabil, bărbatul suferea de un declin cognitiv care îl făcea ușor de influențat, aspect confirmat de martorii audiați în proces. Între timp, acesta a decedat. Instanța a considerat că faptele constituie exploatarea unei persoane vulnerabile și a dispus, pe lângă pedeapsa cu suspendare, plata unor despăgubiri morale și acoperirea cheltuielilor de judecată.

CITEȘTE ȘI: Ce moștenire a putut primi o badantă din Italia de la pensionara de 85 de ani pe care o îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că nu aude bine

O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100…
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți turiști
Știri
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot…
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr....
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o fotografie cu Leonardo DiCaprio
Adevarul
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend
Mediafax
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Digi 24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți ...
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți turiști
David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri ...
David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Unde s-au aflat Rebeca și Melisa
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Unde s-au aflat Rebeca și Melisa
Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru ...
Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru care nu s-a putut opri din plâns
Tot mai mulți români își fac tatuaje și piercing. Ce trebuie să știi înainte să alegi un salon ...
Tot mai mulți români își fac tatuaje și piercing. Ce trebuie să știi înainte să alegi un salon în București
Vezi toate știrile