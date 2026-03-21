O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi

O femeie din Italia a vrut să lase după moartea sa, o sumă uriașă de bani badantei sale, adică celei care o îngrijea. Din nefericire pentru badantă, judecătorii au decis anularea testamentului. Motivul este ireal.

O bătrână din Italia a lăsat un testament în care scria că vrea să lase 100.000 de euro. În 2024, femeia a murit și testamentul a fost verificat. Judecătorii au decis să îl anuleze, deoarece s-a creat o confuzie. Bătrâna avea, de fapt, două badante, ambele din Moldova și ambele aveau același nume. Pentru că nu s-a putut verifica căreia dintre ele îi erau destinați banii, instanța a declarat nul testamentul.

Bătrâna avea două badante

Un caz nemaivăzut a avut loc la Tribunalul din Reggio Emilia. O bătrână a vrut să lase moștenire suma de 100.000 de euro badantei sale. Ea a scris testamentul olograf în 2018, iar acolo a specificat că își dorește asta.

La moartea mea, vreau să las un gând badantei mele Valentina de 100.000 de euro, a scris ea în testament.

Din cauza faptului că femeia nu a specificat numele de familie al badantei, s-a creat confuzie și asta pentru că ambele sale badante aveau același nume: Valentina. Astfel, judecătorii au decis să declare nul documentul.

Nu este sigur că persoana indicată generic în testament ca «Valentina» este cea care a inițiat acțiunea împotriva moștenitorilor, a spus judecătorul care s-a ocupat de caz.

Moștenitorii bătrânei au fost inițial obligați să plătească suma printr-un decret judecătoresc. Avocații familiei au venit cu dovezi clare care arătau că femeia avea dificultăți cognitive grave în ultimii săi ani de viață. Acest lucru a dus la confuzia femeii. Ba mai mult, au fost prezentate două testamente redactate. Unul a fost scris în anul 2018, iar altul în 2023. Din acest motiv, judecătorul a revocat testamentul din 2018 și a precizat că este imposibil să își dea seama despre care badantă este vorba.

Este imposibil de stabilit care dintre cele două îngrijitoare Valentina era destinatarul sumei de 100.000 de euro, a spus judecătorul.

De asemenea, îngrijitoarea care a inițiat procesul judecătoresc a fost obligată să acopere cheltuieli de peste 14.000 de euro. Specialiștii spun că lipsa detaliilor clare din testament au condus la invalidarea testamentului.

VEZI ȘI: Ce moștenire a putut primi o badantă din Italia de la pensionara de 85 de ani pe care o îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că nu aude bine

Iulia, o badantă din Italia, doarme în beci deorece chiriașa din apartamentul ei refuză să plece. Cum a ajuns în situația asta