O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 13:17
O femeie din Italia a vrut să lase după moartea sa, o sumă uriașă de bani badantei sale, adică celei care o îngrijea. Din nefericire pentru badantă, judecătorii au decis anularea testamentului. Motivul este ireal. 

O bătrână din Italia a lăsat un testament în care scria că vrea să lase 100.000 de euro. În 2024, femeia a murit și testamentul a fost verificat. Judecătorii au decis să îl anuleze, deoarece s-a creat o confuzie. Bătrâna avea, de fapt, două badante, ambele din Moldova și ambele aveau același nume. Pentru că nu s-a putut verifica căreia dintre ele îi erau destinați banii, instanța a declarat nul testamentul.

Bătrâna avea două badante

Un caz nemaivăzut a avut loc la Tribunalul din Reggio Emilia. O bătrână a vrut să lase moștenire suma de 100.000 de euro badantei sale. Ea a scris testamentul olograf în 2018, iar acolo a specificat că își dorește asta.

La moartea mea, vreau să las un gând badantei mele Valentina de 100.000 de euro, a scris ea în testament.

Din cauza faptului că femeia nu a specificat numele de familie al badantei, s-a creat confuzie și asta pentru că ambele sale badante aveau același nume: Valentina. Astfel, judecătorii au decis să declare nul documentul.

Nu este sigur că persoana indicată generic în testament ca «Valentina» este cea care a inițiat acțiunea împotriva moștenitorilor, a spus judecătorul care s-a ocupat de caz.

Moștenitorii bătrânei au fost inițial obligați să plătească suma printr-un decret judecătoresc. Avocații familiei au venit cu dovezi clare care arătau că femeia avea dificultăți cognitive grave în ultimii săi ani de viață. Acest lucru a dus la confuzia femeii. Ba mai mult, au fost prezentate două testamente redactate. Unul a fost scris în anul 2018, iar altul în 2023. Din acest motiv, judecătorul a revocat testamentul din 2018 și a precizat că este imposibil să își dea seama despre care badantă este vorba.

Este imposibil de stabilit care dintre cele două îngrijitoare Valentina era destinatarul sumei de 100.000 de euro, a spus judecătorul.

De asemenea, îngrijitoarea care a inițiat procesul judecătoresc a fost obligată să acopere cheltuieli de peste 14.000 de euro. Specialiștii spun că lipsa detaliilor clare din testament au condus la invalidarea testamentului.

VEZI ȘI: Ce moștenire a putut primi o badantă din Italia de la pensionara de 85 de ani pe care o îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că nu aude bine

Iulia, o badantă din Italia, doarme în beci deorece chiriașa din apartamentul ei refuză să plece. Cum a ajuns în situația asta

Iți recomandăm
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Știri
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta
Știri
Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție…
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre...
Parteneri
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Click.ro
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
go4it.ro
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
