Acasă » Știri » Greșeala din testament care a costat 100.000 de euro! Care a fost motivul pentru care badanta nu a putut primi banii

Greșeala din testament care a costat 100.000 de euro! Care a fost motivul pentru care badanta nu a putut primi banii

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 21:43
Greșeala din testament care a costat 100.000 de euro! Care a fost motivul pentru care badanta nu a putut primi banii

Un caz neobișnuit de succesiune din Italia a atras atenția opiniei publice după ce tribunalul din Reggio Emilia a decis anularea unui testament care ar fi trebuit să îi ofere unei îngrijitoare moldovene o sumă de 100.000 de euro. Documentul, redactat de o femeie în vârstă în 2018, stipula că la decesul său, „badantei Valentina” urma să îi fie lăsată această sumă. Totuși, ambiguitatea numelui a creat dificultăți juridice majore.

Femeia decedată în 2024 avea două îngrijitoare din Moldova, ambele purtând același prenume, Valentina, care se succedau în îngrijirea sa. Testamentul, redactat olograf, nu menționa numele de familie al beneficiarului, ceea ce a condus la imposibilitatea identificării clare a persoanei căreia trebuia să îi fie atribuită moștenirea. În consecință, moștenitorii legali au contestat revendicarea și au solicitat clarificări în instanță.

De ce nu a putut primi badanta banii

Inițial, una dintre îngrijitoare a obținut un decret judecătoresc prin care moștenitorii erau obligați să îi plătească suma prevăzută în testament. Însă, în cadrul procedurilor de opoziție, au fost prezentate elemente care au ridicat semne de întrebare privind validitatea documentului. Documentele medicale și istoricul familiei indicau faptul că femeia în ultimii ani de viață suferise de dificultăți cognitive semnificative, iar acest aspect a fost considerat relevant în evaluarea capacității sale de a dispune în mod clar de averea sa.

În plus, instanța a analizat existența a două versiuni ale testamentului: una redactată în 2018 și o alta din 2023. Această discrepanță temporală a complicat și mai mult determinarea intenției reale a femeii. Tribunalul a concluzionat că lipsa unor informații precise, cum ar fi numele complet al beneficiarului, combinată cu starea de sănătate mintală a testatoarei, a generat o ambiguitate care nu putea fi rezolvată.

Ca urmare, testamentul din 2018 a fost declarat nul, iar decretul judecătoresc anterior a fost revocat. Instanța a mai stabilit ca îngrijitoarea care intentase procesul să suporte cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 14.000 de euro, costuri generate de procedurile legale pentru clarificarea situației.

CITEȘTE ȘI: Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Știri
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Știri
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Mediafax
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
Gandul.ro
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie
Mediafax
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Click.ro
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
Gandul.ro
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot...
ULTIMA ORĂ
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, ...
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis ...
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis o anchetă
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de ...
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de divorț
Vezi toate știrile