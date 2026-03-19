Greșeala din testament care a costat 100.000 de euro! Care a fost motivul pentru care badanta nu a putut primi banii

Un caz neobișnuit de succesiune din Italia a atras atenția opiniei publice după ce tribunalul din Reggio Emilia a decis anularea unui testament care ar fi trebuit să îi ofere unei îngrijitoare moldovene o sumă de 100.000 de euro. Documentul, redactat de o femeie în vârstă în 2018, stipula că la decesul său, „badantei Valentina” urma să îi fie lăsată această sumă. Totuși, ambiguitatea numelui a creat dificultăți juridice majore.

Femeia decedată în 2024 avea două îngrijitoare din Moldova, ambele purtând același prenume, Valentina, care se succedau în îngrijirea sa. Testamentul, redactat olograf, nu menționa numele de familie al beneficiarului, ceea ce a condus la imposibilitatea identificării clare a persoanei căreia trebuia să îi fie atribuită moștenirea. În consecință, moștenitorii legali au contestat revendicarea și au solicitat clarificări în instanță.

De ce nu a putut primi badanta banii

Inițial, una dintre îngrijitoare a obținut un decret judecătoresc prin care moștenitorii erau obligați să îi plătească suma prevăzută în testament. Însă, în cadrul procedurilor de opoziție, au fost prezentate elemente care au ridicat semne de întrebare privind validitatea documentului. Documentele medicale și istoricul familiei indicau faptul că femeia în ultimii ani de viață suferise de dificultăți cognitive semnificative, iar acest aspect a fost considerat relevant în evaluarea capacității sale de a dispune în mod clar de averea sa.

În plus, instanța a analizat existența a două versiuni ale testamentului: una redactată în 2018 și o alta din 2023. Această discrepanță temporală a complicat și mai mult determinarea intenției reale a femeii. Tribunalul a concluzionat că lipsa unor informații precise, cum ar fi numele complet al beneficiarului, combinată cu starea de sănătate mintală a testatoarei, a generat o ambiguitate care nu putea fi rezolvată.

Ca urmare, testamentul din 2018 a fost declarat nul, iar decretul judecătoresc anterior a fost revocat. Instanța a mai stabilit ca îngrijitoarea care intentase procesul să suporte cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 14.000 de euro, costuri generate de procedurile legale pentru clarificarea situației.

