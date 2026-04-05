Cum își așteaptă Andreea Popescu copiii în noul apartament: „Ce face o femeie singură, sâmbătă seara?”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să divorțeze după 10 ani petrecuți împreună. Separarea a avut loc în liniște, fără scandal și de comun acord. Între timp, influencerița s-a mutat singură într-un apartament din Nordul Capitalei, după ce a părăsit penthouse-ul evaluat la 4 milioane de dolari, în care a locuit până de curând alături de Rareș, cei trei copii și cele trei bone.

Cum își așteaptă Andreea Popescu cei trei copii acasă

Conform programului stabilit de comun acord, copiii vor locui o săptămână la mamă și o săptămână la tată. Săptămâna ce vine, cei mici urmează să meargă la Andreea Popescu acasă, iar pentru acest moment ea și-a pregătit locuința, a făcut curat și le-a pregătit mai multe surprize.

Pentru că se spune că arta cere sacrificii, influencerița s-a pus pe treabă și a asamblat o căsuță pentru păpuși – surpriză pe care i-o va face Anastasiei. Făcând haz de necaz, ea a postat pe o rețea de socializare activitățile cu care își ocupă o seară de sâmbătă, în calitate de femeie singur și divorțată.

„Ador cum începe să arate casa. Mâine vin copiii și am făcut bec. Urmează să montez căsuța pentru păpuși. Îi fac Anastasiei o surpriză. Ce face o femeie singură, sâmbătă seară? Ce credeți că face? Se joacă cu o căsuță de păpuși. Sunt foate încântată că am terminat-o de montat. Am și pentru băieți surprize, trebuie să montez și pentru ei.”, a spus Andreea Popescu pe social media.

