Jeff Bezos cere scutiri de impozit pentru cei cu venituri mici și medii: „Asta ar ajuta milioane de oameni”

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, susține că americanii cu venituri mici ar trebui scutiți complet de plata impozitului pe venit.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat CNBC, unde Bezos a afirmat că jumătatea inferioară a contribuabililor americani ar trebui să plătească „zero” taxe federale pe venit, argumentând că oamenii care se confruntă cu dificultăți financiare au nevoie de mai mult sprijin.

„Când oamenii sunt la început de drum și se luptă să se descurce, nu îi mai taxați. Nu avem nevoie de asta. Trăim în cea mai bogată țară din lume”, a spus Bezos în timpul interviului.

În intervenția sa, Bezos a vorbit în repetate rânduri despre cazul ipotetic al unei asistente medicale din Queens, New York, care câștigă 75.000 de dolari pe an și plătește peste 1.000 de dolari lunar în taxe.

„De ce o asistentă din Queens care câștigă 75.000 de dolari pe an plătește peste 1.000 de dolari pe lună taxe? Sunt bani care ar putea merge pe chirie, alimente sau alte cheltuieli esențiale”, a spus miliardarul.

Potrivit lui Bezos, americanii cu venituri mici contribuie cu doar aproximativ 3% la veniturile totale din taxe federale, în timp ce cei mai bogați 1% contribuie cu aproximativ 40%. El consideră că povara fiscală pentru cei cu venituri reduse ar trebui eliminată complet.

Afirmația a stârnit controverse

Afirmațiile fondatorului Amazon au provocat reacții mixte în spațiul public american. Susținătorii ideii spun că reducerea taxelor pentru clasa de mijloc și persoanele cu venituri mici ar ajuta milioane de familii afectate de inflație și costul ridicat al vieții.

Criticii au amintit însă că Bezos și Amazon au fost acuzați de-a lungul anilor că au beneficiat de mecanisme fiscale avantajoase și că au plătit taxe reduse raportat la averea uriașă acumulată.

În ciuda controverselor, tema taxării miliardarilor și a poverii fiscale suportate de americanii obișnuiți a devenit una dintre cele mai importante dezbateri economice din SUA, mai ales în contextul campaniei electorale și al creșterii costurilor de trai.

