”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met

Met Gala 2026 a fost un eveniment controversat încă dinainte să înceapă. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos și soția sa au fost sponsori, iar asta a dus la critici serioase. Fanii evenimentului au protestat împotriva lor și a acestei situații. De asemenea, o altă femeie a făcut un videoclip care a devenit viral.

Met Gala este un eveniment important așteptat de mulți oameni în fiecare an. Vedete care mai de care sunt prezente și își etalează ținutele speciale. Cel de anul acesta a fost controversat încă dinainte să înceapă și asta pentru că fondatorul Amazon, Jeff Bezos și soția lui, Lauren Sanchez, au fost sponsori. Oamenii au fost nemulțumiți de aspect, așa că a urmat un val de reacții uriaș. În timp ce unii transmiteau mesaje în mediul online, un grup activist din New York a ieșit în stradă. Mai mult decât atât, o muncitoare a grupului Amazon a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care îi critica pe cei doi și a devenit viral.

Proteste uriașe după Met Gala 2026

Deși ținutele au fost pe măsură anul acesta, nu puteau să nu apară și controversele. De această dată nu s-au concentrat pe ce au purtat vedetele, ci pe Jeff Bezos și Lauren Sanchez Bezos. Cei doi au fost prezenți la gală, mai ales că au fost printre sponsorii principali. Asta a dus imediat la reacții din toate colțurile lumii. În New York, de exemplu, un grup activist numit „Everyone Hates Elon” a protestat numaidecât. Concret, au expus reclame în stațiile de autobuz care spuneau „Invitația Bezos la Met Gala te invită să petreci ca în 1939. Democrația e deja demodată. Cod vestimentar: ignoranță voită.”

De asemenea, au instalat o „toaletă VIP”, în care au pus sticle goale. Mesajul pe care au vrut să îl transmită prin asta este că șoferii companiei au fost nevoiți să recurgă la urinarea în sticle pentru a face față livrărilor. În plus, o muncitoare de 72 de ani a postat în mediul online un videoclip în care apărea penthouse-ul lui Jeff.

Ține minte, Jeff, oameni obișnuiți ca mine te-au ajutat să devii miliardar. Dacă noi am construit totul, putem și să-l dărâmăm. Gândește-te la asta în seara asta, după ce bei șampania, când mergi la culcare. Noi vom continua să creștem, să construim, să protestăm, să mărșăluim și să luptăm împotriva acestei culturi distopice. Nu ne oprim; abia începem. Distracție plăcută la gala ta, arată videoclipul femeii.

