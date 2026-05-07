Acasă » Știri » ”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met

”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met

De: Denisa Crăciun 07/05/2026 | 10:06
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met
O femeie îl critică pe Jeff Bezos/ sursa foto: social media

Met Gala 2026 a fost un eveniment controversat încă dinainte să înceapă. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos și soția sa au fost sponsori, iar asta a dus la critici serioase. Fanii evenimentului au protestat împotriva lor și a acestei situații. De asemenea, o altă femeie a făcut un videoclip care a devenit viral.

Met Gala este un eveniment important așteptat de mulți oameni în fiecare an. Vedete care mai de care sunt prezente și își etalează ținutele speciale. Cel de anul acesta a fost controversat încă dinainte să înceapă și asta pentru că fondatorul Amazon, Jeff Bezos și soția lui, Lauren Sanchez, au fost sponsori. Oamenii au fost nemulțumiți de aspect, așa că a urmat un val de reacții uriaș. În timp ce unii transmiteau mesaje în mediul online, un grup activist din New York a ieșit în stradă. Mai mult decât atât, o muncitoare a grupului Amazon a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care îi critica pe cei doi și a devenit viral.

Proteste uriașe după Met Gala 2026

Deși ținutele au fost pe măsură anul acesta, nu puteau să nu apară și controversele. De această dată nu s-au concentrat pe ce au purtat vedetele, ci pe Jeff Bezos și Lauren Sanchez Bezos. Cei doi au fost prezenți la gală, mai ales că au fost printre sponsorii principali. Asta a dus imediat la reacții din toate colțurile lumii. În New York, de exemplu, un grup activist numit „Everyone Hates Elon” a protestat numaidecât. Concret, au expus reclame în stațiile de autobuz care spuneau „Invitația Bezos la Met Gala te invită să petreci ca în 1939. Democrația e deja demodată. Cod vestimentar: ignoranță voită.”

De asemenea, au instalat o „toaletă VIP”, în care au pus sticle goale. Mesajul pe care au vrut să îl transmită prin asta este că șoferii companiei au fost nevoiți să recurgă la urinarea în sticle pentru a face față livrărilor. În plus, o muncitoare de 72 de ani a postat în mediul online un videoclip în care apărea penthouse-ul lui Jeff.

Ține minte, Jeff, oameni obișnuiți ca mine te-au ajutat să devii miliardar. Dacă noi am construit totul, putem și să-l dărâmăm. Gândește-te la asta în seara asta, după ce bei șampania, când mergi la culcare. Noi vom continua să creștem, să construim, să protestăm, să mărșăluim și să luptăm împotriva acestei culturi distopice. Nu ne oprim; abia începem. Distracție plăcută la gala ta, arată videoclipul femeii.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026

Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Știri
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul intervenției
Știri
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul intervenției
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Mediafax
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai...
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Digi24
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a...
ULTIMA ORĂ
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul ...
Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul intervenției
Andreea Popescu vorbește pentru prima dată despre divorțul de Rareș: ”Vreau să fim un exemplu ...
Andreea Popescu vorbește pentru prima dată despre divorțul de Rareș: ”Vreau să fim un exemplu de așa nu”
Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian ...
Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian Ogică a făcut dezvăluiri
Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite
Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite
Vezi toate știrile