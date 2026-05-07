Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă

Internazionali BNL d’Italia, cunoscut și ca Italian Open sau Rome Masters, revine pentru a 83-a ediție, oferind două săptămâni de tenis pe zgură la Foro Italico din Roma. Turneul este recunoscut pentru experiența oferită fanilor în circuitul ATP Tour. Iată tot ce trebuie să știi despre Italian Open 2026.
Turneul de zgură ATP Masters 1000 Rome se desfășoară în complexul Foro Italico și include unele dintre cele mai cunoscute terenuri de tenis din lume, precum Campo Centrale și Stadio Pietrangeli. Pentru ediția din 2026 (6–17 mai), organizatorii au anunțat modernizări ale arenelor.
Al doilea teren al complexului, Grand Stand Arena, a fost redesenat și amplasat în zona pistei de atletism Stadio dei Marmi. A fost redenumit BNP Paribas Arena și va avea o capacitate de peste 7.000 de spectatori.
O nouă arenă, SuperTennis Arena, construită vizavi de Campo Centrale, aduce spectatorii mai aproape de teren. Modernizările includ și restaurarea suprafețelor istorice, înlocuirea zonelor asfaltate cu pavaj natural, extinderea spațiilor verzi și crearea unor zone pentru fitness, relaxare și studiu.
Aproximativ 160 de milioane de euro au fost investite în proiect, care urmărește să facă Foro Italico mai accesibil pe tot parcursul anului. Alte îmbunătățiri includ modernizarea Stadio dei Marmi și un nou traseu muzeal dedicat sportului italian. La ediția din 2025, titlurile au fost câștigate de Carlos Alcaraz și Jasmine Paolini.
Modernizările fac parte dintr-un val mai larg de investiții în turneele majore ATP, inclusiv în Cincinnati, Shanghai, Madrid și Paris, susținute de planul strategic OneVision.
Turneul include atât competiții ATP Masters 1000, cât și WTA 1000, fiind ultima pregătire majoră înainte de Roland-Garros.
Sesiuni:
Finale:
Tragerea la sorți a avut loc în Piazza del Popolo și a stabilit traseul celor 96 de jucători.
Ediția 2026 este condusă de liderul mondial Jannik Sinner și marchează revenirea lui Novak Djokovic. Sinner vine după victoria de la Madrid și este favorit. Posibili adversari: Arthur Fils, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton și Daniil Medvedev.
În cealaltă jumătate se află Djokovic, alături de Alexander Zverev, Alex de Minaur și Lorenzo Musetti. Ugo Humbert ar putea juca împotriva lui Djokovic în turul trei.
Primii 32 de capi de serie intră direct în turul doi.
Jannik Sinner încearcă să câștige toate cele nouă turnee Masters 1000. Roma este singurul titlu care îi lipsește.
Dacă reușește:
Fond total: 8.235.540 €
Premii egale pentru ATP și WTA:
În funcție de țara de proveniență, poți urmări Italian Open 2026 pe următoarele canale:
Turneul debutează cu un număr mare de meciuri din primul tur, disputate pe terenurile secundare. Meciurile încep de la ora 11:00 (ora locală) și vor fi peste 40 de meciuri pe zi, pe toate terenurile.
Capetele de serie intră în competiție.
Vei vedea debuturi pentru jucători precum Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Iga Świątek. Vor fi meciuri importante pe Campo Centrale.
Program tipic:
Competiția devine mai intensă, iar favoriții întâlnesc adversari dificili. Posibile dueluri timpurii între jucători din Top 20
Turneul intră într-o fază decisivă. Meciurile devin mai solicitante fizi, iar surprizele sunt încă posibile, mai ales pe zgură.
Ultimii 16 jucători luptă pentru un loc în sferturi.
Faza decisivă a turneului.
Sferturi (15 mai):
Semifinale (16 mai):
Jucători de urmărit:
Turneul se încheie cu finalele de simplu.
Finala WTA:
Finala ATP:
Citește și: Maria Şarapova are un nou iubit! Cine e milionarul care a cucerit-o pe blondă
Citește și: Djokovic a suferit o intervenţie chirurgicală la mâna dreaptă!