Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă

Internazionali BNL d’Italia, cunoscut și ca Italian Open sau Rome Masters, revine pentru a 83-a ediție, oferind două săptămâni de tenis pe zgură la Foro Italico din Roma. Turneul este recunoscut pentru experiența oferită fanilor în circuitul ATP Tour. Iată tot ce trebuie să știi despre Italian Open 2026.

Unde se ține Italian Open 2026

Turneul de zgură ATP Masters 1000 Rome se desfășoară în complexul Foro Italico și include unele dintre cele mai cunoscute terenuri de tenis din lume, precum Campo Centrale și Stadio Pietrangeli. Pentru ediția din 2026 (6–17 mai), organizatorii au anunțat modernizări ale arenelor.

Al doilea teren al complexului, Grand Stand Arena, a fost redesenat și amplasat în zona pistei de atletism Stadio dei Marmi. A fost redenumit BNP Paribas Arena și va avea o capacitate de peste 7.000 de spectatori.

O nouă arenă, SuperTennis Arena, construită vizavi de Campo Centrale, aduce spectatorii mai aproape de teren. Modernizările includ și restaurarea suprafețelor istorice, înlocuirea zonelor asfaltate cu pavaj natural, extinderea spațiilor verzi și crearea unor zone pentru fitness, relaxare și studiu.

Aproximativ 160 de milioane de euro au fost investite în proiect, care urmărește să facă Foro Italico mai accesibil pe tot parcursul anului. Alte îmbunătățiri includ modernizarea Stadio dei Marmi și un nou traseu muzeal dedicat sportului italian. La ediția din 2025, titlurile au fost câștigate de Carlos Alcaraz și Jasmine Paolini.

Modernizările fac parte dintr-un val mai larg de investiții în turneele majore ATP, inclusiv în Cincinnati, Shanghai, Madrid și Paris, susținute de planul strategic OneVision.

Turneul include atât competiții ATP Masters 1000, cât și WTA 1000, fiind ultima pregătire majoră înainte de Roland-Garros.

Programul turneului Italian Open

Tablou principal: 6–17 mai 2026 (WTA începe pe 5 mai)

Calificări: 4–5 mai 2026

Tragere la sorți: 4 mai, ora 11:00 (ora locală)

Locație: Foro Italico, Roma, Italia

Sesiuni:

zi: 10:00 CEST

seară: 18:00 CEST

Finale:

simplu feminin: 16 mai

dublu masculin: 17 mai (după ora 14:00)

simplu masculin: 17 mai (după ora 17:00)

Novak Djokovic revine

Tragerea la sorți a avut loc în Piazza del Popolo și a stabilit traseul celor 96 de jucători.

Ediția 2026 este condusă de liderul mondial Jannik Sinner și marchează revenirea lui Novak Djokovic. Sinner vine după victoria de la Madrid și este favorit. Posibili adversari: Arthur Fils, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton și Daniil Medvedev.

În cealaltă jumătate se află Djokovic, alături de Alexander Zverev, Alex de Minaur și Lorenzo Musetti. Ugo Humbert ar putea juca împotriva lui Djokovic în turul trei.

Primii 32 de capi de serie intră direct în turul doi.

Șansa istorică a lui Sinner

Jannik Sinner încearcă să câștige toate cele nouă turnee Masters 1000. Roma este singurul titlu care îi lipsește.

Dacă reușește:

se alătură lui Novak Djokovic

devine cel mai tânăr cu această performanță

câștigă al șaselea Masters consecutiv

obține primul titlu acasă la acest nivel

Premii și puncte

Fond total: 8.235.540 €

Premii egale pentru ATP și WTA:

câștigător: 1.007.165 € / 1000 puncte

finalist: 535.585 € / 650 puncte

semifinalist: 297.550 € / 400 puncte

sferturi: 169.375 € / 200 puncte

optimi: 92.470 € / 100 puncte

Unde poți urmări turneul

În funcție de țara de proveniență, poți urmări Italian Open 2026 pe următoarele canale:

SUA: Tennis Channel, Tennis TV, WTA TV

Marea Britanie: Sky Sports

Italia: Rai, Sky Italia

Canada: TSN

Australia: beIN Sports

Europa: Eurosport

Câștigători recenți

2025: Carlos Alcaraz

2024: Alexander Zverev

2023: Daniil Medvedev

2022: Novak Djokovic

2021: Rafael Nadal

Program Italian Open 2026 pe zile

Zilele 1–2 (5–6 mai) – începe primul tur

Turneul debutează cu un număr mare de meciuri din primul tur, disputate pe terenurile secundare. Meciurile încep de la ora 11:00 (ora locală) și vor fi peste 40 de meciuri pe zi, pe toate terenurile.

Zilele 3–4 (7–8 mai) – continuă primul tur / intră favoriții

Capetele de serie intră în competiție.

Vei vedea debuturi pentru jucători precum Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Iga Świątek. Vor fi meciuri importante pe Campo Centrale.

Program tipic:

sesiune de zi: 11:00 – 18:00

sesiune de seară: începe în jur de 19:00

Zilele 5–6 (9–10 mai) – turul doi

Competiția devine mai intensă, iar favoriții întâlnesc adversari dificili. Posibile dueluri timpurii între jucători din Top 20

Zilele 7–8 (11–12 mai) – turul trei (32 de jucători)

Turneul intră într-o fază decisivă. Meciurile devin mai solicitante fizi, iar surprizele sunt încă posibile, mai ales pe zgură.

Zilele 9–10 (13–14 mai) – optimi de finală

Ultimii 16 jucători luptă pentru un loc în sferturi.

Zilele 11–12 (15–16 mai) – sferturi și semifinale

Faza decisivă a turneului.

Sferturi (15 mai):

împărțite între sesiuni de zi și seară

4 meciuri pe fiecare circuit

Semifinale (16 mai):

doar pe Campo Centrale

meciuri consecutive de top

Jucători de urmărit:

Aryna Sabalenka

Novak Djokovic

Coco Gauff

Ziua 13 (17 mai) – finale

Turneul se încheie cu finalele de simplu.

Finala WTA:

de obicei în sesiunea de după-amiază

Finala ATP:

meciul principal, seara, pe Campo Centrale

