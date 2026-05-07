Cutremur în lumea TikTok-ului! Celebrul influencer a fost călcat de mascați + Avem imaginile din timpul intervenției

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 10:01
Cristian Cârnu, tânărul devenit celebru pe Tiktok după ce filma cum ajută, chipurile, bătrânii nevoiași din Târgoviște, s-a trezit cu mascații peste el. Influencerul cu imagine de „băiat bun” apare acum într-un dosar exploziv de înșelăciune, după ce anchetatorii spun că peste 100 de persoane ar fi fost păcălite prin anunțuri false de cazare. Prejudiciul depășește 100.000 de lei, iar polițiștii vorbesc inclusiv despre conturi deschise pe numele unor oameni săraci!

Cristian Cârnu și-a construit imaginea de „înger al săracilor” pe TikTok, unde a strâns aproape 400.000 de urmăritori și aproape 8 milioane de like-uri. Clip după clip, tânărul apărea în postura salvatorului: împărțea bani bătrânilor nevoiași, le făcea diverse servicii și filma inclusiv copii din sate cărora le oferea un suc sau mici atenții.

Internauții îl ridicau în slăvi și îi umpleau comentariile cu mesaje emoționante: „Ești un om minunat!”, „Cel mai sincer și sufletist om!”, „Singurul om fără hateri!”. Acum însă, imaginea „băiatului cu inimă mare” se lovește de un dosar penal care a căzut ca un trăsnet peste fanii lui.

Cârnu Cristian poza în ”îngerul săracilor”

În această dimineață, 7 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, Secția 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat cinci percheziții domiciliare în comuna Dragomirești, la locuințele a cinci persoane, printre care și a lui.

Acțiunea are loc într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea.

Influencerul a fost călcat de mascați

Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2024 – ianuarie 2025, Cristian Cârnu, în vârstă de 25 de ani, ar fi postat pe internet anunțuri false privind oferirea de spații de cazare. În acest mod, ar fi indus în eroare peste 100 de persoane, determinându-le să efectueze plăți în valoare totală de peste 103.000 de lei.

Datele din anchetă arată că banii ar fi fost încasați în conturi bancare deschise în mod fraudulos, utilizând identitatea unor persoane cu situație materială precară. Întocmai ca oamenii pe care el îi filma pe Tiktok.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor persoane implicate.

