Studenta la Medicină din Sibiu injecta ilegal paciente. Polițiștii au făcut percheziții și i-au deschis dosar penal

Atunci când cererea pentru proceduri estetice e mare și cei care efectuează aceste practici „pe sub mână” apar tot mai des. În ciuda numeroaselor cazuri de malpraxis, în care multe femei au rămas cu probleme grave, se pare că doamnele și domnișoarele dornice de o îmbunătățire nu ezită să apeleze la diverse persoane care sunt la început de drum. Este și cazul unei studente la medicină din Sibiu, al cărei nume apare într-un dosar care vizează practicile ilegale din domeniul esteticii medicale. Polițiștii sibieni au descins la domiciliul unei tinere pe nume Emma, bănuite că ar fi efectuat proceduri fără a avea drept legal de practică. CANCAN.RO are detalii!

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, la data de 27 aprilie, polițiștii din cadrul Secția nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul Sibiu, într-un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

Anchetatorii susțin că, în perioada octombrie 2021 – aprilie 2026, o tânără în vârstă de 23 de ani, din Șelimbăr, ar fi realizat proceduri de estetică medicală fără a deține calificările sau autorizațiile necesare. Activitatea s-ar fi desfășurat într-un punct de lucru din municipiul Sibiu. Dacă ne uităm pe rețelele de socializare ale Emmei, vedem că este studentă la medicină, pasionată de frumusețe, însă aceste atribute nu sunt suficiente pentru a-și testa „abilitățile” pe alte tinere care i-au servit drept „cobai”.

Studenta din Sibiu efectua ilegal proceduri estetice

În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă, printre care medicamente, substanțe injectabile, aparatură medicală, documente fiscale, precum facturi și bonur, dar și un telefon mobil.

La data de 27 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. În fapt, în perioada octombrie 2021-aprilie 2026, o tânără, de 23 de ani, domiciliată în localitatea Șelimbăr, ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept, la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu. În urma percheziției domiciliare efectuate, au fost ridicate medicamente, substanțe injectabile, aparatură medicală, facturi, bonuri precum și un telefon mobil, în vederea continuării cercetărilor. Cercetările sunt continuate la nivelul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție, transmite IPJ Sibiu.

