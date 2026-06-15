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Decizia pe care au luat-o TJ Miles și Francisca după ce au devenit părinți. Primele săptămâni cu bebelușul le-au dat complet programul peste cap

De: roxana tudorescu 15/06/2026 | 06:50
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TJ Miles a vorbit în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV despre schimbările majore din viața sa de când a devenit tată, mărturisind că ambiția sa a crescut considerabil și că experiența de părinte i-a scos la iveală resurse neașteptate. Acesta a descris perioada de început ca fiind intensă, dar și definitorie pentru noul său stil de viață. De asemenea, el a povestit despre programul zilnic al bebelușului și despre adaptarea dificilă din primele săptămâni, când rutina era imprevizibilă și solicitantă pentru întreaga familie

Atât TJ Miles, cât și Francisca au subliniat că își doresc să își protejeze copilul și au luat decizia de a nu o expune în mediul online, considerând că aceasta nu trebuie transformată într-un instrument de imagine sau marketing. Cei doi spun că vor lăsa copilul să decidă singur, la maturitate, dacă își dorește sau nu prezență publică.

„Copilul meu nu este marketing” — Francisca, decizie fermă despre protejarea fiicei sale

CANCAN: Ce s-a schimbat de când ești tată?

TJ Miles: Tot timpul meu. Ambiția era mare, acum este foarte mare. Este supraatomică. Copilul ăsta a scos din mine niște chestii de care nu știam că sunt capabil. Am avut niște luni incredibile cu acest copil, m-a motivat. Nu mai am timp, dar nici nu mai am nevoie de timp.

„Copilul meu nu este marketing”

CANCAN: Te trezești noaptea?

TJ Miles: Nu, nu, că doarme. Francisca o pune la 8-9 la somn, prima repriză, pe la 12 noaptea mergem la ea, o trezim, îi dăm mâncare și îi schimbăm pampersul, iar de la 12 doarme până la 8 dimineața.

TJ Miles nu vrea să repete greșelile părinților săi în creșterea copilului

Francisca: Primele săptămâni programul este haos, pentru că bebelușul mănâncă din 3 în 3 ore, uneori la o oră și jumătate. A fost haos în primele 3 săptămâni, că nu îi știam programul, ce și cum. Ea a ieșit din burtă și întreba: „Ce fac aici?”. După două luni mă trezeam eu și nu se trezea ea noaptea.

CANCAN: Ce nu ai să pui în practică la copilul tău din ceea ce ai văzut tu la părinții tăi?

TJ Miles: Să fiu prea grijuliu. Protector este ok, dar prea, nu. Las-o să cadă, să vadă cum este și să se ridice singură. Nu mereu când cade mergi să o ajuți tu.

Francisca: Asta pentru mine este foarte greu.

TJ Miles: Trebuie să învețe. Poate la fete este altfel. Uite și la tine, ești într-o poziție bună, ești bună pe ce faci, tare șmecheră. De ce? Probabil că ai învățat. Dar dacă făceai mai devreme era bine? Sau trebuie să înveți totul pe cont propriu? De ce să o fac eu cum vreau și după ea să trebuiască să se schimbe ca să fie cum trebuie? O să încerc să o fac să fie cum trebuie din prima.

Cei doi spun că își doresc tot ce este mai bun pentru copilul lor și că vor încerca să găsească un echilibru, astfel încât să nu fie excesiv de protectori, lăsând-o să crească și să învețe în ritmul ei.
TJ Miles şi Francisca, la botezul fiicei lor

CANCAN: Deci asta nu o să faci, exact ce ai văzut la ai tăi că au făcut cu tine.

TJ Miles: Eu am fost ghidonat prea mult. Am auzit vorba asta: „Băi, dar Miles este bun la afaceri. Oare cu cine seamănă, că cu noi nu?”. Păi, dacă erați mai atenți mai devreme la mine, eram deja milionar, oamenilor. Să nu-i tai aripile! Asta nu o să fac. Noi nu am vrut să o expunem pe internet. Ea nu este un obiect de marketing. Ea este o ființă, fata noastră. Dacă vrea ea să fie pe internet, să fie ea pe net. Nu o să o expun. Uite, asta aș regreta: odată pusă pe net, înapoi nu te mai duci. Și ea, după 10 ani, să zică: „Tata, de ce? Am dat de poza asta pe net cu mine când eram mică”.

Francisca: Netul este plin de nebuni și un copil trebuie protejat. Energia unui copil trebuie protejată. La ce mă ajută să îi pun eu fața ei pe net, în afară de marketing? Noi știm că este frumoasă, nu avem nevoie. Sunt mulți influenceri care fac bani din copiii lor. Fiecare știe ce este mai bine pentru familia lui. Eu nu am cum să judec o mamă. Eu consider că dacă aș face asta cu copilul meu, l-aș face instrument de marketing, iar copilul meu nu este marketing.

NU RATA: FRANCISCA S-A OPERAT ÎN SECRET ÎN TIMP CE TJ MILES ERA LA SURVIVOR! DIAGNOSTICUL MEDICILOR A SPERIAT-O: “MI S-AU GĂSIT NIȘTE NODULI FOARTE URÂȚI”

CITEŞTE ŞI: PRIMELE IMAGINI CU FIICA LUI TJ MILES ȘI FRANCISCĂI. CUM ARATĂ SOȚIA FOSTULUI CONCURENT DE LA SURVIVOR, LA O LUNĂ DUPĂ NAȘTERE

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