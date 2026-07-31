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Tragedie la o mănăstire din România! Un bărbat a fost găsit carbonizat după un incendiu devastator

De: Anca Chihaie 31/07/2026 | 12:03
Foto: ISU Neamț
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Un incendiu de proporții izbucnit în noaptea de joi spre vineri la Mănăstirea Bisericani, din județul Neamț, s-a încheiat tragic. Un bărbat și-a pierdut viața, fiind găsit carbonizat în interiorul clădirii afectate de flăcări. Autoritățile au intervenit de urgență pentru limitarea dezastrului, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Alarma a fost dată în cursul nopții, după ce focul a cuprins una dintre clădirile din incinta așezământului monahal. Mai multe echipaje de pompieri, însoțite de o ambulanță SMURD, au fost mobilizate la fața locului pentru stingerea incendiului și pentru a împiedica extinderea acestuia la celelalte construcții din complex.

Un bărbat a fost găsit carbonizat după un incendiu devastator

Incendiul s-a manifestat violent la o clădire cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, în care funcționau spații de cazare, o cantină, arhiva mănăstirii și mai multe încăperi folosite pentru depozitare. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de intensitatea focului și de cantitatea mare de materiale combustibile aflate în interior.

În timpul operațiunilor de stingere, salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat într-una dintre camerele clădirii. Din cauza temperaturilor foarte ridicate și a violenței incendiului, victima a fost găsită carbonizată. Identitatea acesteia urmează să fie stabilită oficial, iar anchetatorii încearcă să afle dacă bărbatul se afla în spațiul de cazare în momentul izbucnirii incendiului sau dacă avea atribuții în cadrul mănăstirii.

Intervenția echipelor de salvare a durat mai multe ore, pompierii acționând atât pentru lichidarea focarelor, cât și pentru înlăturarea riscului de reaprindere. În paralel, zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea cercetărilor privind cauzele producerii incendiului.

Pagubele materiale sunt importante. O mare parte din spațiile afectate au fost distruse de flăcări, inclusiv încăperi destinate cazării, arhiva și anexele folosite pentru activitățile gospodărești ale mănăstirii. Deocamdată nu a fost realizată o evaluare oficială a prejudiciului, însă primele informații indică distrugeri semnificative.

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