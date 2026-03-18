Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, la o lună după naștere

De: Luciana Popescu 18/03/2026 | 22:30
TJ Miles și soția lui, Francisca au fost surprinși într-un portret de familie emoționant. Cei doi au ieșit la plimbare alături de fiica lor, Clara Lia și cățelul familiei, oferindu-le privitorilor imaginea unui tablou de familie perfect. CANCAN.RO a fost pe urmele lor și a surprins momente prețioase petrecute de cei doi părinți alături de fiica lor, departe de agitația cotidiană. Nu i-am scăpat din ochi și venim cu toate detaliile!

Viața de părinți pare să îi fi schimbat complet pe TJ Miles și Francisca. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO la o plimbare în familie, iar imaginile transmit mai mult decât o mie de cuvinte. Cei doi soți au ales să își scoată micuța fetiță la o scurtă escapadă în familie, departe de agitația urbană. Tabloul nu nu putea fi complet fără cățelul lor, care i-a însoțit la fiecare pas și s-a bucurat din plin de aerul curat și de verdeață.

Francisca arată demențial după naștere

Francisca, soția cunoscutului influencer TJ Miles a născut pe 9 februarie. Venirea pe lume a fetiței lor marchează începutul unui nou capitol pentru cuplu, unul plin de bucurii, dar și de provocări cărora urmează să le facă față cu brio. Emoțiile au început încă de la naștere, căci fiica lor a venit înainte de termen pe lume. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

La puțin peste o lună de la naștere, Francisca a reușit să surprindă pe toată lumea cu o formă fizică de invidiat. Soția cunoscutului influencer a optat pentru o ținută lejeră, all black, formată din colanți negri care i-au pus în evidență silueta, o geacă de piele și adidași comozi de la Dolce & Gabbana, demni de o plimbare corectă.  Recuperarea rapidă a proaspetei mămici a fost vizibilă, aceasta afișând o stare de spirit excelentă în timpul ieșirii în aer liber. Nici micuța nu a fost privată de lux și opulență, iar pe lângă căruciorul roz pastel, tatăl i-a cumpărat o geantă de la Burberry pentru a-i căra scutecele și biberoanele. Știm cu toții că TJ Miles este pasionat de această casă de modă. Știți cum este zicala, așa tată, așa fiică.

Proaspăta mămică și-a revenit complet după naștere

De data aceasta, TJ Miles a renunțat la imprimeul brandului Burberry, dar a captat atenția prin ținuta sa. Influencerul este mereu o apariție, iar de data aceasta a ales să se îmbrace cu un trening albastru și adidași albi, de la Off-White.

TJ Miles s-a obișnuit cu rolul de tată

Când plimbarea a ajuns la final, am putut observa latura protectoare a proaspătului tătic. Creatorul de conținut și-a luat în brațe, extrem de atent fetița. TJ Miles  a îmbrățișat-o cu multă iubire pe fetița lui, iar apoi a pus-o, în siguranță, în mașină. După ce s-au asigurat că micuța este confortabilă, cei doi soți au acordat atenție și cățelului familiei, practic primul „copil”, pregătindu-l pentru drumul spre casă. Cei doi au vrut să se bucure de o plimbare discreță, în sânul familiei. Se vede că Francisca și TJ Miles sunt absorbiți de acest nou capitol al vieții lor și se bucură de fiecare etapă din creșterea fiicei lor.

