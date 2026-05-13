Dani Mocanu își joacă ultima carte ca să scape din închisoare! Artistul nu mai are liniște după gratii și vine cu „probe noi”

După condamnarea care l-a trimis după gratii, manelistul încearcă acum ultima mutare pentru a-și recăpăta libertatea. Artistul și fratele său au deschis o cale extraordinară de atac și susțin că au apărut „fapte și împrejurări noi” care ar schimba complet verdictul din dosarul de tentativă de omor.

Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, Dani Mocanu și fratele său, Nando, au apărut în fața instanței prin videoconferință, din penitenciarele Rahova și Jilava, alături de avocatul lor.

Cei doi au cerut revizuirea condamnărilor definitive și au invocat articolul din Codul de procedură penală care permite redeschiderea unui proces atunci când apar probe noi.

„Au fost descoperite fapte sau împrejurări noi, care nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză”, se arată în cererea depusă la instanță.

În realitate, însă, ședința s-a transformat rapid într-o luptă procedurală. Procurorul a ridicat imediat excepția de necompetență teritorială, argumentând că, după strămutarea apelului la Brașov, și revizuirea trebuie judecată tot în circumscripția acelei instanțe.

Dani Mocanu își joacă ultima carte

Judecătorii au fost de acord și au decis: dosarul nu mai rămâne la Tribunalul Argeș.

„Instanţa va dispune (…) declinarea competenţei de soluţionare a cererii de revizuire formulate de revizuenţii (…) în favoarea Tribunalului Braşov”, se arată în hotărârea pronunțată pe 4 mai 2026.

Dani Mocanu execută în prezent o pedeapsă de 4 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, după ce Curtea de Apel Brașov i-a majorat condamnarea primită inițial. Fratele său a rămas cu o pedeapsă finală de 7 ani de detenție.

Mai mult, magistrații au majorat și daunele morale acordate victimei, de la 14.000 la 40.000 de euro.

Acum, toată strategia manelistului, dar și a fratelui său, se mută la Brașov, acolo unde speră ca „probele noi” invocate să îi aducă o răsturnare spectaculoasă de situație și să fie puși în libertate. Până atunci însă, Dani și Nando rămân în spatele gratiilor.

Problemele legale ale celor doi au început în vara anului 2022, după un conflict sângeros izbucnit într-o benzinărie din Pitești. Anchetatorii au stabilit că aceștia au bătut un bărbat cu o rangă în noaptea de 18 spre 19 august, agresiunea fiind atât de gravă încât a necesitat intervenția rapidă a polițiștilor în urma unui apel la numărul de urgență 112.

