Alexandru Rafila, implicat într-un accident rutier în Capitală! O persoană a fost transportată la spital

Alexandru Rafila a fost implicat miercuri seară într-un accident rutier produs în nordul Bucureștiului, într-o intersecție intens circulată din zona Bulevardului Aerogării. Au fost implicate patru autoturisme, iar o persoană a ajuns la spital pentru investigații medicale, în urma impactului în lanț.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, accidentul s-a produs în jurul orei 18:16, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului. Din primele verificări efectuate de polițiști, mașina condusă de Alexandru Rafila a lovit din spate un autoturism care circula în aceeași direcție. În urma impactului, vehiculul lovit a fost proiectat în alte două mașini aflate în apropiere.

„În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule. Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră a României.

Cum se simte Alexandru Rafila

Fostul ministru al Sănătății a explicat că accidentul a avut loc la scurt timp după pornirea de pe loc și că autoturismele circulau cu aproximativ 10 kilometri pe oră. El a precizat că este în afara oricărui pericol și că persoana din mașina lovită nu părea să prezinte răni vizibile în momentul incidentului.