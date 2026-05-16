Olga Barcari, adevărul despre nopțile petrecute lângă fiul Andreei Esca la Survivor: “L-am văzut ca pe un copilaș”

Olga Barcari a fost una dintre cele mai surprinzătoare apariții din emisiunea Survivor. Deși mulți au intrat în competiție convinși că hairstylista vedetelor nu va rezista prea mult în condițiile dure din Dominicană, aceasta a demonstrat rapid că are mult mai multă ambiție decât s-ar fi crezut. A trecut prin probe dificile, conflicte și nopți dormite în condiții deloc ușoare, însă a reușit să devină una dintre cele mai comentate concurente din sezon. Iar odată cu popularitatea, evident, au apărut și zvonurile.

Invitată în cel mai nou episod din Zvon by CANCAN, Olga Barcari a vorbit deschis despre una dintre cele mai intens discutate povești din perioada Survivor, mai exact presupusa apropiere dintre ea și Aris Eram. La un moment dat, în mediul online s-a speculat că vedeta ar fi insistat să stea lângă acesta încă din primele nopți petrecute în junglă și că apropierea dintre ei ar fi ascuns, de fapt, un interes romantic. Mai mult, gurile rele spuneau că Olga ar fi vrut astfel să fie și mai mult în centrul atenției și să creeze o posibilă poveste care să țină publicul cu ochii pe ea.

Ce spune Olga Barcari despre presupusa relație cu fiul Andreei Esca

Cu stilul ei direct și fără ocolișuri, Olga Barcari a lămurit totul în cadrul emisiunii și a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile între ea și Aris Eram.

Miruna: Zvonul numărul 1 sună așa. Olga, prima noapte la Survivor este pentru orice concurent momentul adevărului. Ești departe de casă, e întuneric, ești obosită și dintr-o dată jungla devine noul tău dormitor. Ai insistat ca locurile să fie reorganizate și tu să fii mutată lângă Aris Eram. Se zvonește că insistența ta de a dormi lângă Aris Eram nu a fost doar pentru confort, ci pentru că ai avut un interes romantic pentru el sperând la o idilă care să te țină la atenția publicului. Confirmi, infirm sau dăm skip?

Olga Barcari: Nu, nici nu m-am gândit. E un băiețel de 22 de ani și am zis că dacă mi-e frig îl strângeam și în brațe dacă trebuia. Pentru că, Doamne, iartă-mă.

Miruna: Nu știu, poate ți-a plăcut așa.

Olga Barcari: Nu, l-am văzut ca pe un copilaș mai mult. Și am zis că mă bag aici, dar în caz că mi-e frig, iar ori o strâng în brațe pe Patricia, ori pe el.

Miruna: Așa vorbea publicul la un moment dat.

Olga Barcari: Așa vorbea, da? Da, da, da. Foarte bine, înseamnă că mai pot. Înseamnă că e bine. Nu, nu, am rămas prieteni, suntem amici. Ne-am tachinat, ne-am jucat, ne-am arătat semne…

Miruna: Da, uite, poate de la tachinările astea li s-a părut că ar fi ceva mai mult.

Olga Barcari: Nu, dar m-am înțeles foarte bine că era singurul la care țipam pe acolo și îl certam. Că nu-ți faci patu, că nu știi ce. Ca o mamă, așa. Du-te, mai, du-te și înoată, hai să facem sport. Îmi plăcea foarte mult să vină pe traseu să mă susțină. Că urla la mine și, efectiv, îmi dădea energie, că acolo ai nevoie de susținere. Dar nu, nu s-a pus problema de așa ceva.

Miruna: Ok, deci infirmi.

Olga Barcari: Infirm, cum să nu? Povesteam foarte multe chestii cu el și cu Bianca. Și intimități eu mai povesteam. Râdeam acolo. Ziceam, ia dracu și învață, că de la bătrânele astea, știi? Și el, da, știi, zic, hai, taci încolo. Da, nu, chiar ne-am înțeles foarte bine. Da, colegi. Ca niște colegi, verișori mai mult. Avem o relație de verișori, că îi dădeam și picioare în fund când trebuia.

