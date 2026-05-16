Acasă » Exclusiv » Olga Barcari, adevărul despre nopțile petrecute lângă fiul Andreei Esca la Survivor: “L-am văzut ca pe un copilaș”

Olga Barcari, adevărul despre nopțile petrecute lângă fiul Andreei Esca la Survivor: “L-am văzut ca pe un copilaș”

De: Maria Iancu 16/05/2026 | 16:01
Olga Barcari, adevărul despre nopțile petrecute lângă fiul Andreei Esca la Survivor: “L-am văzut ca pe un copilaș”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Olga Barcari a fost una dintre cele mai surprinzătoare apariții din emisiunea Survivor. Deși mulți au intrat în competiție convinși că hairstylista vedetelor nu va rezista prea mult în condițiile dure din Dominicană, aceasta a demonstrat rapid că are mult mai multă ambiție decât s-ar fi crezut. A trecut prin probe dificile, conflicte și nopți dormite în condiții deloc ușoare, însă a reușit să devină una dintre cele mai comentate concurente din sezon. Iar odată cu popularitatea, evident, au apărut și zvonurile.

Invitată în cel mai nou episod din Zvon by CANCAN, Olga Barcari a vorbit deschis despre una dintre cele mai intens discutate povești din perioada Survivor, mai exact presupusa apropiere dintre ea și Aris Eram. La un moment dat, în mediul online s-a speculat că vedeta ar fi insistat să stea lângă acesta încă din primele nopți petrecute în junglă și că apropierea dintre ei ar fi ascuns, de fapt, un interes romantic. Mai mult, gurile rele spuneau că Olga ar fi vrut astfel să fie și mai mult în centrul atenției și să creeze o posibilă poveste care să țină publicul cu ochii pe ea.

Ce spune Olga Barcari despre presupusa relație cu fiul Andreei Esca

Cu stilul ei direct și fără ocolișuri, Olga Barcari a lămurit totul în cadrul emisiunii și a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile între ea și Aris Eram.

Miruna: Zvonul numărul 1 sună așa. Olga, prima noapte la Survivor este pentru orice concurent momentul adevărului. Ești departe de casă, e întuneric, ești obosită și dintr-o dată jungla devine noul tău dormitor. Ai insistat ca locurile să fie reorganizate și tu să fii mutată lângă Aris Eram. Se zvonește că insistența ta de a dormi lângă Aris Eram nu a fost doar pentru confort, ci pentru că ai avut un interes romantic pentru el sperând la o idilă care să te țină la atenția publicului. Confirmi, infirm sau dăm skip?

Olga Barcari: Nu, nici nu m-am gândit. E un băiețel de 22 de ani și am zis că dacă mi-e frig îl strângeam și în brațe dacă trebuia. Pentru că, Doamne, iartă-mă.

Miruna: Nu știu, poate ți-a plăcut așa.

Olga Barcari: Nu, l-am văzut ca pe un copilaș mai mult. Și am zis că mă bag aici, dar în caz că mi-e frig, iar ori o strâng în brațe pe Patricia, ori pe el.

Miruna: Așa vorbea publicul la un moment dat.

Olga Barcari: Așa vorbea, da? Da, da, da. Foarte bine, înseamnă că mai pot. Înseamnă că e bine. Nu, nu, am rămas prieteni, suntem amici. Ne-am tachinat, ne-am jucat, ne-am arătat semne…

Miruna: Da, uite, poate de la tachinările astea li s-a părut că ar fi ceva mai mult.

Olga Barcari: Nu, dar m-am înțeles foarte bine că era singurul la care țipam pe acolo și îl certam. Că nu-ți faci patu, că nu știi ce. Ca o mamă, așa. Du-te, mai, du-te și înoată, hai să facem sport. Îmi plăcea foarte mult să vină pe traseu să mă susțină. Că urla la mine și, efectiv, îmi dădea energie, că acolo ai nevoie de susținere. Dar nu, nu s-a pus problema de așa ceva.

Miruna: Ok, deci infirmi.

Olga Barcari: Infirm, cum să nu? Povesteam foarte multe chestii cu el și cu Bianca. Și intimități eu mai povesteam. Râdeam acolo. Ziceam, ia dracu și învață, că de la bătrânele astea, știi? Și el, da, știi, zic, hai, taci încolo. Da, nu, chiar ne-am înțeles foarte bine. Da, colegi. Ca niște colegi, verișori mai mult. Avem o relație de verișori, că îi dădeam și picioare în fund când trebuia.

CITEȘTE ȘI: Olga Barcari a anunțat câștigătorul Survivor 2026: ”Și-a dat sufletul”

NU RATA: Primele declarații ale Olgăi Barcari, după eliminarea de la Survivor. Detalii neștiute din culise: „Ne trimiteam inimioare pe ascuns”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oana Monea s-a despărțit de iubitul polițist! Cea mai dorită ispită de la Insula Iubirii e din nou singură
Exclusiv
Oana Monea s-a despărțit de iubitul polițist! Cea mai dorită ispită de la Insula Iubirii e din nou…
Pepe spune ce nu trebuie să faci într-o relație dacă vrei liniște-n casă. Artistul a făcut mărturisirea după lansarea piesei „Mă mut la mama”
Exclusiv
Pepe spune ce nu trebuie să faci într-o relație dacă vrei liniște-n casă. Artistul a făcut mărturisirea după…
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în...
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un...
ULTIMA ORĂ
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, ...
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Electrocasnicul care tare rupe la bani în fiecare lună. Plătești 50 lei pentru el lunar și nici ...
Electrocasnicul care tare rupe la bani în fiecare lună. Plătești 50 lei pentru el lunar și nici nu îți dai seama unde se duc banii
Test de inteligență | Aceste două femei de serviciu par identice, dar nu sunt. Identificați toate ...
Test de inteligență | Aceste două femei de serviciu par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Vezi toate știrile