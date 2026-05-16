Acasă » Știri » Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea la Asia Express. Cât de pregătit ar fi designerul pentru show: „Faci foamea”

Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea la Asia Express. Cât de pregătit ar fi designerul pentru show: „Faci foamea”

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 16:00
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea la Asia Express. Cât de pregătit ar fi designerul pentru show: „Faci foamea”
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea la Asia Express / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Numeroase vedete din România sunt tentate să participe la show-uri de aventură și supraviețuire pentru a-și testa limitele, rezistența fizică și capacitatea de adaptare în condiții extreme. Astfel că emisiuni precum Asia Express sau Survivor au devenit adevărate provocări pentru celebrități. În acest context, Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre posibilitatea de a participa într-un astfel de show și a explicat de ce nu se vede concurent.

Designerul a avut anul trecut o apariție specială în cadrul emisiunii Asia Express, difuzată de Antena 1, unde a făcut parte pentru scurt timp din aventura trăită de Karmen Minune și Olga Barcari în Vietnam, ca și „handicap”. Prezența sa a atras atenția fanilor, iar după acel moment au apărut numeroase speculații privind o posibilă participare a lui Cătălin Botezatu într-un sezon complet, mai ales după ce Antena 1 a preluat formatul Survivor.

Sursa foto: social media

De ce nu ar participa Cătălin Botezatu la astfel de emisiuni

Deși a recunoscut că adoră conceptul Asia Express și că este pasionat de călătorii, Cătălin Botezatu nu ar putea face față condițiilor dure impuse de astfel de emisiuni. Designerul spune că experiențele sale prin Asia au fost întotdeauna organizate în alt stil și că, după problemele de sănătate și operația dificilă prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, este mult mai atent la alimentație și confort.

Cătălin Botezatu consideră că atât Asia Express, cât și Survivor presupun un nivel ridicat de efort fizic și disconfort, iar ideea de a dormi în condiții improvizate sau de a avea restricții alimentare severe nu i se potrivește. În cazul Survivor, designerul spune că provocările sunt și mai intense, motiv pentru care exclude complet participarea într-un astfel de show de supraviețuire.

„Am participat, ca invitat anul trecut la Asia Express. M-am simțit tare bine, ador această emisiune. Mie îmi place Asia, am fost în atâtea vacanțe pe cont propriu, cunosc atâtea locuri și-mi place să descopăr altele. Dar nu pot merge și în calitate de concurent! Am trecut printr-o operație grea în urmă cu câțiva ani. Deși în prezent mă simt foarte bine, nu mă pot aventura să dorm pe unde apucăm și să mănânc ce se nimerește. Am nevoie și de o mică dietă, de o bună igienă. Nici la Survivor n-aș putea participa, acolo este și mai greu, acolo chiar faci foamea”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.ro.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”

Cătălin Botezatu a trecut prin momente tensionate. Ce s-a întâmplat cu celebrul designer

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt
Știri
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Știri
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în...
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Gandul.ro
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un...
ULTIMA ORĂ
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, ...
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Zodia binecuvântată de divinitate în a doua jumătate a lunii mai, potrivit celebrei Camelia Pătrășcanu
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Electrocasnicul care tare rupe la bani în fiecare lună. Plătești 50 lei pentru el lunar și nici ...
Electrocasnicul care tare rupe la bani în fiecare lună. Plătești 50 lei pentru el lunar și nici nu îți dai seama unde se duc banii
Test de inteligență | Aceste două femei de serviciu par identice, dar nu sunt. Identificați toate ...
Test de inteligență | Aceste două femei de serviciu par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Vezi toate știrile