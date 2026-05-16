Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea la Asia Express. Cât de pregătit ar fi designerul pentru show: „Faci foamea”

Numeroase vedete din România sunt tentate să participe la show-uri de aventură și supraviețuire pentru a-și testa limitele, rezistența fizică și capacitatea de adaptare în condiții extreme. Astfel că emisiuni precum Asia Express sau Survivor au devenit adevărate provocări pentru celebrități. În acest context, Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre posibilitatea de a participa într-un astfel de show și a explicat de ce nu se vede concurent.

Designerul a avut anul trecut o apariție specială în cadrul emisiunii Asia Express, difuzată de Antena 1, unde a făcut parte pentru scurt timp din aventura trăită de Karmen Minune și Olga Barcari în Vietnam, ca și „handicap”. Prezența sa a atras atenția fanilor, iar după acel moment au apărut numeroase speculații privind o posibilă participare a lui Cătălin Botezatu într-un sezon complet, mai ales după ce Antena 1 a preluat formatul Survivor.

De ce nu ar participa Cătălin Botezatu la astfel de emisiuni

Deși a recunoscut că adoră conceptul Asia Express și că este pasionat de călătorii, Cătălin Botezatu nu ar putea face față condițiilor dure impuse de astfel de emisiuni. Designerul spune că experiențele sale prin Asia au fost întotdeauna organizate în alt stil și că, după problemele de sănătate și operația dificilă prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, este mult mai atent la alimentație și confort.

Cătălin Botezatu consideră că atât Asia Express, cât și Survivor presupun un nivel ridicat de efort fizic și disconfort, iar ideea de a dormi în condiții improvizate sau de a avea restricții alimentare severe nu i se potrivește. În cazul Survivor, designerul spune că provocările sunt și mai intense, motiv pentru care exclude complet participarea într-un astfel de show de supraviețuire.

„Am participat, ca invitat anul trecut la Asia Express. M-am simțit tare bine, ador această emisiune. Mie îmi place Asia, am fost în atâtea vacanțe pe cont propriu, cunosc atâtea locuri și-mi place să descopăr altele. Dar nu pot merge și în calitate de concurent! Am trecut printr-o operație grea în urmă cu câțiva ani. Deși în prezent mă simt foarte bine, nu mă pot aventura să dorm pe unde apucăm și să mănânc ce se nimerește. Am nevoie și de o mică dietă, de o bună igienă. Nici la Survivor n-aș putea participa, acolo este și mai greu, acolo chiar faci foamea”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.ro.

