Antena 1 a pregătit surpriza anului 2025: Cătălin Botezatu intră la Asia Express!

Cele patru echipe din Asia Express se îndreaptă cu pași mici, dar siguri către cursa din marea finală. Până atunci, Antena 1 le-a pregătit surpriza anului 2025. Cătălin Botezatu intra în competiția din Vietnam, de pe Drumul Eroilor.

În ediția de miercuri, 22 octombrie, a avut loc o nouă cursă pentru ultima șansă. Echipele (Gabi Tamaș – Dan Alexa, Karme – Olga Barcari și Alexandru Ion – Ștefan Floroaica) care s-au luptat pentru a rămâne în Asia Express au dat tot ceea ce au avut mai bun pe traseu pentru a rămâne în competiție.

În cele trei probe, fiecare echipă a avut misiunea să găsească trei pietre prețioase ale fericirii, ascunse în diverse destinații de pe coasta din Vietnam – din Nha Trang, orașul supranumit Perla Mării de Sud. Înainte de a pleca pe traseu, Irina Fodor le-a dat concurenților mai multe obiecte tradiționale românește, obiecte pe care a trebuit să le vândă turiștilor/localnicilor pentru a face rost de bani.

Cătălin Botezatu, surpriză uriașă la Asia Express 2025

A doua provocare i-a purtat pe concurenți spre Băile celor 100 de Ouă, acolo unde au avut misiunea de a vinde sau de a schimba obiectele românești pentru a obține 100 de ouă. Apoi au făcut munca unui terapeut – au colectat nămol și au răsfățat turiștii în băi de nămol și au lucrat ca maseuri.

Ultima misiune, dar și cea mai complexă, în căutarea pietrelor prețioase, echipele au ajuns pe fundul mării. Costumați cu echipament de scafandru, echipele au trebuit să colaboreze prin semne, sub apă, pentru a descoperi cifrul unui seif.

La finalul cursei, ghinionul a picat pe Karmen și Olga Barcari. Cele două au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor și au fost la un pas de eliminare. Spre norocul lor, insigna din cufăr a fost verde, ceea ce înseamnă că vor mai avea de străbătut câteva trasee pe Drumu Eroilor din Vietnam.

Așa cum impune regula de la Asia Express, în următoarea misiune, Olga Barcari și Karmen vor avea de continuat cursa alături de un al treilea partener (sub formă de pedeapsă). Concurenții vor avea ocazia să-l întâlnească pe Cătălin Botezatu, cel care va fi, timp de o zi, ”handicapul” fetelor salvate.

