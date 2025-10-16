Momentul care i-a uimit pe toți la Asia Express! Echipa care a câștigat amuleta la Antena 1 a refuzat-o

Noua etapă a emisiunii Asia Express a venit cu o surpriză spectaculoasă pentru concurenți și telespectatori deopotrivă. În debutul etapei a șasea, fanii au parte de o întoarcere neașteptată! Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii sezonului 5 și-au făcut apariția în show chiar în Filipinelor și au schimbat dinamica din acel moment. La proba de amuletă, o echipă a cedat în favoarea lor pentru a îndeplini o dorință! Dacă nu știți despre ce e vorba, aflați în rândurile de mai jos.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea și-au făcut prezența în Asia Express și apariția lor a surprins pe toată lumea, în special pe Olga Barcari. Etapa aceasta este una plină de tensiune, emoții și momente imprevizibile, iar reîntoarcerea celor doi comedianți a schimbat dinamica competiției, având un rol important.

Cei doi nu au stat degeaba, căci și-au luat ghiozdanele în spate și au plecat în misiune alături de celelalte echipe din Asia Express, având o miză destul de mare. Nelu Cortea a menționat că și-ar dori să câștige o amuletă pe care să o dăruiască fiicei sale, Luna, așa cum a făcut și cu cele din America Express. Se pare că destinul a fost de partea lui și, cu toate că nu au câștigat, au primit-o de o altă pereche.

Gest uimitor la Asia Express

Cătălin Bordea și Nelu Cortea s-au luptat pentru amuletă împotriva lui Alexandru Ion și a lui Ștefan Floroaica. Lupta a fost intensă, dar actorii au fost mai puternici și au câștigat. Aceștia au primit pe lângă medalie și suma de 1.000 de euro pe care să o folosească în timpul misiunilor.

Când au auzit rezultatul spus de Irina Fodor, Alexandru Ion și colegul său, au făcut un gest deosebit. Actorul cuvântul și a menționat că echipa sa va oferi amuleta lui Nelu Cortea pentru a o duce acasă la fiica sa, Luna. Comediantul a fost extrem de încântat și a mulțumit în repetate rânduri

„Trebuie să dăm amuleta de 1.000 de euro pentru Alex și Ștefan. Felicitări băieți”, a anunțat Irina Fodor câștigătorii amuletei. „Am vrea să spunem ceva. Știm că Luna, fiica lui Cortea își dorește foarte tare o amuletă, așa că, dacă ne permiteți, le vom da lor această amuletă. Ne-am sfătuit înainte”, a spus Alex la careu. „Ne-am gândit că putem face o bucurie unui copil, care, de altfel, este și copilul unui om care ne e drag”, a continuat actorul la testimonial. „Ce o să se bucure. Îi mulțumesc din suflet. A fost un gest foarte, foarte frumos care o să bucure un copil foarte drăguț”, a fost replica lui Nelu Cortea. Băieți, rămâneți în continuare câștigătorii amuletei. Rămâneți în continuare câștigători și cei 1.000 de euro sunt ai voștri, dar amuleta rămâne la voi (nr. arătând către Nelu Cortea și Cătălin Bordea)”, a adăugat Irina Fodor.

