Câte clase are Alina Pușcău, de fapt. Motivul pentru care a abandonat școala actuala concurentă Asia Express 2025 de la Antena 1

Alina Pușcău s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii de la Asia Express. Chiar dacă are o carieră la nivel internațional în modelling, concurenta show-ului de la Antena 1 a fost destul de discretă cu viața personală. Astfel că nu se cunosc foarte multe detalii despre ea. Află, în articol, câte clase are, dar și care este motivul pentru care a abandonat școala.

Alina Pușcău a acceptat provocarea Asia Express și a plecat pe Drumul Eroilor alături de buna ei prietenă, arhitecta Cristina Postu. Pe lângă performanțele din cadrul emisiunii, modelul internațional a atras atenția și cu… micile greșeli de vorbire. Astfel, mulți s-au întrebat câte clase are, de fapt, concurenta.

De ce a abandonat Alina Pușcău școala

Fanii emisiunii Asia Express au taxat-o de câteva ori pe Alina Pușcău, după ce au auzit-o folosind cuvinte greșite sau… inventate. Ei bine, vedeta a utilizat mai mult limba engleză, decât pe cea română. Ea a părăsit țara la o vârstă fragedă.

Avea doar 14 ani atunci când a abandonat școala românească pentru a se mute în Statele Unite ale Americii. Acolo a luat totul de la zero. Ajunsă peste Ocean, concurenta de la Asia Express a studiat actoria. Mai mult decât atât, ea a urmat și cursuri de dezvoltare personală.

Cu multă muncă și perseverență, Alina Pușcău a reușit să devină un model de talie internațională. De asemenea, a apărut în numeroase filme de la Hollywood. Acum, concurenta show-ului de la Antena 1 locuiește în Los Angeles și continuă să se bucure de succes. Totuși, ea a mărturisit că a avut parte și de multe piedici.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo. Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, în urmă cu câțiva ani.

