Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la Asia Express, dar s-au „faultat” cu fiecare ocazie

Alina Pușcău și Cristina Postu formează una dintre echipele favorite din sezonul 8 de la Asia Express. ”Fotomodelele”, așa cum au fost poreclite de adversari, au dovedit că sunt pregătite – atât fizic, cât și emoțional – să înfrunte provocările de pe Drumul Eroilor. Însă, printre momentele de glorie din competiție, aventura din Asia le-a pus la încercare ”prietenia”.

Oricât au încercat să mascheze faptul că nu sunt chiar cele mai bune prietene, într-un final, Alina Pușcău și Cristina Postu și-au dat arama pe față. Cele două au demonstrat de multe ori că sunt extrem de competitive, dedicate și dornice să câștige sezonul 8 de la Asia Express, însă stresul și oboseala și-au spus cuvântul.

Adevărul din spatele ”prieteniei” dintre Alina Pușcău și Cristina Postu

Deși au fost prezentate ca bune prietene, se pare că adevărul este cu totul altul. Cele două abia se cunosc, informație confirmată recent de Alina Pușcău. De altfel, pe toată durata emisiunii, au existat momente tensionate între ele și s-au ”faultat” constant. Ca o concluzie, fotomodelul a recunoscut că nu are prietene în România și nu avea cu cine veni la Asia Express.

Acesta este unul dintre motivele pentru care a apelat la ”prietena” Cristina Postu. Reamintim că Alina Pușcău a părăsit România când avea 16 ani, iar în prezent locuiește în Los Angeles, unde și-a clădit o carieră înfloritoare în modeling.

”Eu nu am prietene în România, sunt plecată de 27 de ani de aici. Toți prietenii mei sunt în America. A fost singura prietenă pe care o știam de vreo trei ani, ne-am cunoscut la un curs, am vorbit și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura, am ieșit în oraș, am făcut revelionul împreună (înainte să plecăm în Asia Express), cu prietenii, colegii ei”, a spus Alina Pușcău în emisiunea Express Talk: Aventura Asia.

Unul dintre momentele de cumpănă al echipei s-a petrecut în episodul difuzat în data de 23 septembrie. Alina Pușcău și Cristina Postu au fost protagonistele unor momente tensionate, dând semne că echipa lor ar fi la un pas de destrămare. În încercarea de a termina proba pe primul loc, cele două ”prietene” au cedat nervos, s-au contrazis, s-au certat și au ajuns la concluzia că – în acest fel – nu mai pot continua împreună.

CRISTINA POSTU: „Simt că mor. Îmi crapă capul de nervi că noi discutăm ceva și că plecăm pe un flow de acasă și la un moment dat se întâmplă ceva. Pur și simplu nu ne mai înțelegem. Devii negativistă!” ALINA PUȘCĂU: „Acum încerci să mă faci așa la televizor sau cum? De ce dai în mine? De ce dai în mine? Nu e frumos. Dacă noi suntem prietene nu trebuie să dai în mine și să mă faci…” CRISTINA POSTU: „Nu dau în tine. Încerc să-mi dau seama. Nu te fac în niciun fel. Cum să mă ajuți? Nu m-ai ajutat cum aveam nevoie. Ți-am zis clar cum am nevoie”

