Este weekend și este momentul pentru relaxare și voie bună. Startul îl dăm cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care caută o soție înșelată. Motivul pentru care face asta este hilar.

Bancul sfârșitului de săptămână:

Caut doamnă înșelată care din supărare să vândă mașina soțului la jumătate de preț.

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți. Intră în cabinet, o desface și-l îmbie pe acesta:

– Da’ serviți, domn’ doctor, îs bune, îs bio, îs de la țară, îs iecologice!

Și numai ce nu-i pune pe birou cârnați, caltaboși, jumări, slană, brânză, mere, prune, ceapă, cartofi…

– Păi bine, măi Gheorghiță, cum să le iau pe toate astea fără bani?, întreabă doctorul aparent jenat.

– Nicio problemă, zice Gheorghe scoțând portofelul din buzunar. Am adus și bani!

Alte bancuri amuzante

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

