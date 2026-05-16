Moarte suspectă a unei asistente medicale din Vaslui. Geta ar fi contactat o bacterie periculoasă din spital

De: Irina Vlad 16/05/2026 | 16:05
Geta Aionesei era asistentă medicală în Vaslui/ sursă foto: Vremeanoua / Inquam Photos / Virgil Simones
Moarte suspectă a unei asistente medicale din Vaslui. Geta Aionese (50 de ani), soția secretarului comunei Todirești, a încetat din viață după ce a fost operată pentru extirparea unui furuncul. Nimeni nu poate înțelege cum o intervenție chirurgicală considerată minora i-a adus sfârșitul femeii. 

În urmă cu trei săptămâni, Geta Aionese, asistentă medicală la cabinetul unui medic de familie din comuna Todirești, a fost operată pentru extirparea unui furuncul, intervenție chirurgicală considerată minoră, cu risc scăzut, de scurtă durată și, de obicei, cu recuperare rapidă. După efectuarea procedurii, femeia a fost externată, urmând să revină periodic la spital pentru controalele de rutină și de curățare a plăgilor.

În urmă cu doar câteva zile, Geta Aionesei s-a prezentat la spital pentru control, unde ar fi contactat o bacerie periculoasă. La aproximativ 48 de ore de la ultima vizită în unitatea medicală, pacienta a început să se simtă rău, acuzând dureri puternice, stare generală de rău și febră mare.

A fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgențe Vaslui, însă la scurt timp de la internare femeia a intrat în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au reușit să o stabilizeze, însă nu pentru mult timp. Starea pacientei s-a deteriorat  din nou și a suferit un al doilea stop cardio-respirator, de data aceasta fatal. Comunitatea din Todirești este încă în stare de șoc și nimeni nu poate înțelege cum s-a ajuns la o asemenea tragedie.

„A plecat la spital pe picioarele ei, iar acum am aflat cã nu mai trãieste. Este ceva de neimaginat. Cum sã mori de la un furuncul? Altii descoperã leacuri pentru cele mai crunte boli si la noi încã se moare din cauza bacteriilor din spital”, spun oamenii din Todiresti.

După nenorocire, familia acesteia susține că rănile postoperatorii nu se vindecau, semnele unei infecții fiind cât se poate de evidente. De asemenea, pacienta nu era cunoscută cu probleme medicale sau afecțiuni cronice. Geta Aionese era soția secretarului comunei Todirești și era cunoscută în comunitate ca fiind o femeie caldă, liniștită și respectuoasă cu toți cei din jurul ei.

