Acasă » Știri » Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă

Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă

De: David Ioan 08/05/2026 | 19:22
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O tânără de 24 de ani din Marea Britanie a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital cu dificultăți respiratorii severe, iar cazul a ajuns în fața instanței pentru a stabili responsabilitățile personalului medical implicat. Ancheta arată că intervenția medicilor și a asistentelor a fost marcată de erori grave de evaluare și procedură.

Clarissa Street a fost transportată la spital de paramedici, care au transmis echipei medicale că pacienta „exagerează” și că ar putea avea un atac de panică, potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierilor. Această evaluare inițială a influențat modul în care tânăra a fost tratată ulterior.

Tânără de 24 de ani, decedată după erori medicale grave

La sosire, o asistentă a preluat-o și a cerut investigații suplimentare, însă i-a aplicat o mască de oxigen care nu era conectată la sursa de alimentare. În fața instanței, aceasta a admis că nu își poate explica gestul și a recunoscut că procedura a fost incorectă.

„Nu știu de ce i-am pus o mască neconectată”, a declarat asistenta.

Deși ar fi trebuit monitorizată continuu, Clarissa a fost lăsată pe un hol timp de aproximativ o oră, după ce personalul medical a considerat că, fiind tânără, nu se afla într-o stare critică.

Foto: Facebook

„O vom ține sub observație”, i s-ar fi transmis asistentei, care a explicat ulterior în fața judecătorilor: „În mod normal aș fi contestat decizia, dar Clarissa vorbea cu mine. Putea să vorbească în propoziții complete”, potrivit relatărilor citate de The Sun.

Ancheta dezvăluie nereguli majore

Planul medicilor era să revină pentru o reevaluare și să o transfere ulterior la un alt centru, însă starea tinerei s-a agravat rapid. A fost mutată într-o secție de îngrijire avansată, însă echipa medicală nu a mai reușit să o salveze, iar decesul a survenit în primele ore ale dimineții.

Concluziile preliminare ale anchetei indică faptul că moartea a fost provocată de o embolie pulmonară, asociată cu o afecțiune hepatică de tip ficat gras. Investigațiile continuă, iar audierile vor fi reluate în perioada următoare.

CITEŞTE ŞI: Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine îl vede, să sune imediat la 112!

Doliu în politică! A murit unul dintre fondatorii UDMR

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristian Lica, antreprenor și fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la 50 de ani
Știri
Cristian Lica, antreprenor și fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la 50 de ani
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi, după ce a vorbit la telefon cu bunica de 91 de ani: ”Prețuiți ce aveți!”
Știri
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi, după ce a vorbit la telefon cu bunica de 91 de ani:…
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Digi24
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Mediafax
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților
Digi 24
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte...
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor.ro
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
ULTIMA ORĂ
Cristian Lica, antreprenor și fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la 50 de ani
Cristian Lica, antreprenor și fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la 50 de ani
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi, după ce a vorbit la telefon cu bunica de 91 de ani: ”Prețuiți ...
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi, după ce a vorbit la telefon cu bunica de 91 de ani: ”Prețuiți ce aveți!”
Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, păzită de poliție! Fratele criminalului i-a amenințat
Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, păzită de poliție! Fratele criminalului i-a amenințat
Motivul real pentru care Eugenia Șerban a divorțat de soțul musulman: ”Nu a fost de acord”
Motivul real pentru care Eugenia Șerban a divorțat de soțul musulman: ”Nu a fost de acord”
Doi bărbați și-au scos amantele la restaurantul lui Melek. Chiar ea i-a dat de gol: ”Circul de pe ...
Doi bărbați și-au scos amantele la restaurantul lui Melek. Chiar ea i-a dat de gol: ”Circul de pe lume!”
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, ...
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!
Vezi toate știrile