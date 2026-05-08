Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă

O tânără de 24 de ani din Marea Britanie a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital cu dificultăți respiratorii severe, iar cazul a ajuns în fața instanței pentru a stabili responsabilitățile personalului medical implicat. Ancheta arată că intervenția medicilor și a asistentelor a fost marcată de erori grave de evaluare și procedură.

Clarissa Street a fost transportată la spital de paramedici, care au transmis echipei medicale că pacienta „exagerează” și că ar putea avea un atac de panică, potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierilor. Această evaluare inițială a influențat modul în care tânăra a fost tratată ulterior.

Tânără de 24 de ani, decedată după erori medicale grave

La sosire, o asistentă a preluat-o și a cerut investigații suplimentare, însă i-a aplicat o mască de oxigen care nu era conectată la sursa de alimentare. În fața instanței, aceasta a admis că nu își poate explica gestul și a recunoscut că procedura a fost incorectă.

„Nu știu de ce i-am pus o mască neconectată”, a declarat asistenta.

Deși ar fi trebuit monitorizată continuu, Clarissa a fost lăsată pe un hol timp de aproximativ o oră, după ce personalul medical a considerat că, fiind tânără, nu se afla într-o stare critică.

„O vom ține sub observație”, i s-ar fi transmis asistentei, care a explicat ulterior în fața judecătorilor: „În mod normal aș fi contestat decizia, dar Clarissa vorbea cu mine. Putea să vorbească în propoziții complete”, potrivit relatărilor citate de The Sun.

Ancheta dezvăluie nereguli majore

Planul medicilor era să revină pentru o reevaluare și să o transfere ulterior la un alt centru, însă starea tinerei s-a agravat rapid. A fost mutată într-o secție de îngrijire avansată, însă echipa medicală nu a mai reușit să o salveze, iar decesul a survenit în primele ore ale dimineții.

Concluziile preliminare ale anchetei indică faptul că moartea a fost provocată de o embolie pulmonară, asociată cu o afecțiune hepatică de tip ficat gras. Investigațiile continuă, iar audierile vor fi reluate în perioada următoare.

