Doi bărbați și-au scos amantele la restaurantul lui Melek. Chiar ea i-a dat de gol: ”Circul de pe lume!”

Melek Minca a trecut prin cea mai neașteptată situație. Afacerista a dat de gol doi bărbați care se întâlneau cu amantele chiar în restaurantul ei. Totul a ieșit la iveală după ce ea a postat un videoclip, iar acesta a ajuns să fie văzut chiar de partenerele înșelate, care au descoperit astfel adevărul despre infidelitatea soților lor.

Este cunoscut faptul că nepoata lui Tzancă Uraganu primeşte des mesaje din partea clienţilor care îi calcă pragul restaurantului. De această dată însă, Melek a primit comentarii din partea a doua soţii înşelate de bărbaţi şi, nu oriunde, ci chiar la restaurantul ei. Afaceristei nu i-a venit să creadă că a fost posibil să se producă o astfel de situație.

Melek a făcut dezvăluiri despre incident

Melek și-a început cariera în domeniul antreprenoriatului în urmă cu câțiva ani, odată cu deschiderea unui restaurant cu specific tradițional în București. Văduva lui Dani Vicol este activă pe rețelele de socializare, unde obișnuiește să distribuie frecvent videoclipuri surprinse în localul său, în care apar clienții în timpul servirii mesei.

Unul dintre clipurile publicate de Melek a scos la iveală o scenă neașteptată: doi bărbați aflați în căsnicii separate au fost surprinși la masă alături de amantele lor, în timp ce se aflau la restaurant. Situația a devenit cunoscută ulterior, după ce soțiile celor doi au descoperit imaginile și au lăsat mesaje în comentarii, informând-o pe afaceristă despre contextul real.

„Filmez o masă, cine crezi că era? Erau doi bărbați, cu două amante. În comentarii, nevestele, circul de pe lume în comentarii. Nu l-am șters, ce să mai șterg? Eu am stat mult să citesc scandalul din comentarii. Mă uitam ca la televizor. Nu înțelegeam despre ce e vorba, după aceea mi-am dat seama și am dat din nou pe filmare și i-am văzut pe ăia acolo cu două femei”, a declarat Melek, pe TikTok.

Cum ar fi încercat să se sustragă unul dintre bărbați

Melek a povestit că a observat un moment ciudat în timp ce filma: unul dintre bărbații de la masă și-a acoperit fața când camera a fost orientată spre el, însă ea nu a înțeles atunci de ce a reacționat astfel.

Ea a mai spus că, dacă respectivul i-ar fi explicat direct situația și i-ar fi cerut să nu publice imaginile pentru a evita probleme, ar fi ținut cont și nu ar fi postat clipul. Potrivit declarațiilor sale, însă, nimeni nu i-a atras atenția la acel moment.

”Eu l-am văzut pe unul că a făcut așa (n.r. și-a pus mâna la față), dar deja filmarea era… Și el fraier, de ce nu a venit la mine?! Nu a zis nimeni nimic”, a declarat Melek.

