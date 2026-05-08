Acasă » Știri » Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!

Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!

De: Elisa Tîrgovățu 08/05/2026 | 19:01
Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!
Două surori din Iași au fost date dispărute. Autoritățile au făcut un apel la cetățeni
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile din Iași sunt în alertă după ce două adolescente au fost date dispărute de la domiciliu, fără ca familia să mai poată lua legătura cu ele.

Fetele, în vârstă de 14 și 16 ani, au părăsit locuința din municipiul Iași pe 5 mai, plecarea fiind voluntară, însă nu s-au mai întors și nu au mai oferit niciun semn ulterior. Dispariția a fost raportată poliției două zile mai târziu.

Au dispărut două minore

Potrivit IPJ Iași, este vorba despre două surori, Trofin Mihaela-Vasilica și Trofin Teodora Ionela. Oamenii legii au demarat imediat verificări pentru găsirea lor și solicită sprijinul cetățenilor, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la localizarea acestora.

Semnalmentele adolescentelor

Trofin Mihaela-Vasilica are 1,55 m înălțime, 50 kg, ten măsliniu, ochi căprui, păr negru și cârlionțat. Sora ei, Trofin Teodora Ionela are 1,62 m înălțime, 46 kg, ten măsliniu, ochi căprui, păr negru lung și ondulat. În privința articolelor vestimentare nu există informații.

„La data de 7 mai a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 5 mai a.c., minorele TROFIN MIHAELA-VASILICA, de 14 ani și TROFIN TEODORA IONELA, de 16 ani au plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Iași și nu au mai revenit.

Dacă aveți date relevante care pot conduce la depistarea persoanelor, vă rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați numărul de urgență 112”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt IPJ Iași.

CITEȘTE ȘI: Alertă în România! Darius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Femeie din Dolj, de negăsit după ce a plecat în Italia. Familia a alertat poliția

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă
Știri
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după…
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai tari știri de pe CANCAN.RO
Știri
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai tari știri…
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Digi24
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Mediafax
Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților
Digi 24
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte...
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor.ro
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
Gandul.ro
Mutare-BOMBĂ! Dăncilă a făcut anunțul: În ce partid vrea să intre fostul premier al României
ULTIMA ORĂ
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ...
Clarissa a murit la 24 de ani din cauza unei erori medicale. Ce s-a întâmplat la spital, după ce a ajuns în stare gravă
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai ...
Un singur click și intri direct în „culisele” showbizului! Află cum poți primi instant cele mai tari știri de pe CANCAN.RO
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine ...
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine îl vede, să sune imediat la 112!
Cristina Spătar, pe mâna medicilor. Problema de sănătate cu care se confruntă de 2 luni
Cristina Spătar, pe mâna medicilor. Problema de sănătate cu care se confruntă de 2 luni
Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic
Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic
Doliu în politică! A murit unul dintre fondatorii UDMR
Doliu în politică! A murit unul dintre fondatorii UDMR
Vezi toate știrile