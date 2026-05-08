Alertă în România! Mihaela și Teodora, două surori din Iași, au fost date dispărute. Cine le vede, să sune la 112!

Autoritățile din Iași sunt în alertă după ce două adolescente au fost date dispărute de la domiciliu, fără ca familia să mai poată lua legătura cu ele.

Fetele, în vârstă de 14 și 16 ani, au părăsit locuința din municipiul Iași pe 5 mai, plecarea fiind voluntară, însă nu s-au mai întors și nu au mai oferit niciun semn ulterior. Dispariția a fost raportată poliției două zile mai târziu.

Potrivit IPJ Iași, este vorba despre două surori, Trofin Mihaela-Vasilica și Trofin Teodora Ionela. Oamenii legii au demarat imediat verificări pentru găsirea lor și solicită sprijinul cetățenilor, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la localizarea acestora.

Trofin Mihaela-Vasilica are 1,55 m înălțime, 50 kg, ten măsliniu, ochi căprui, păr negru și cârlionțat. Sora ei, Trofin Teodora Ionela are 1,62 m înălțime, 46 kg, ten măsliniu, ochi căprui, păr negru lung și ondulat. În privința articolelor vestimentare nu există informații.

„La data de 7 mai a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 5 mai a.c., minorele TROFIN MIHAELA-VASILICA, de 14 ani și TROFIN TEODORA IONELA, de 16 ani au plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Iași și nu au mai revenit. Dacă aveți date relevante care pot conduce la depistarea persoanelor, vă rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați numărul de urgență 112”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt IPJ Iași.

