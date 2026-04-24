Femeie din Dolj, de negăsit după ce a plecat în Italia. Familia a alertat poliția

Dispariția unei femei din județul Dolj ridică semne de întrebare după mai bine de un an în care nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Daniela Neațu, originară din localitatea Daneți, a plecat în primăvara anului trecut în Italia, cu intenția de a-și găsi un loc de muncă și de a-și îmbunătăți situația financiară. Deși familia știa direcția în care urma să se îndrepte, orice contact cu aceasta s-a întrerupt complet imediat după plecare.

Potrivit informațiilor disponibile, femeia a părăsit România în luna mai, iar de atunci nu a mai oferit niciun semn de viață. Lipsa totală de comunicare a devenit tot mai îngrijorătoare pentru rude, mai ales că Daniela nu obișnuia să întrerupă legătura cu familia pentru perioade atât de lungi. În tot acest timp, apropiații nu au primit niciun apel, mesaj sau altă formă de confirmare că aceasta ar fi ajuns în siguranță la destinație sau că ar fi început activitatea profesională pe care o plănuia.

Femeie din Dolj, de negăsit după ce a plecat în Italia

Situația a devenit oficială abia recent, când sora femeii a decis să sesizeze autoritățile, alarmată de absența prelungită și inexplicabilă. Plângerea a fost depusă la poliție în localitatea Daneți, iar cazul a fost preluat pentru verificări. Ulterior, Daniela Neațu a fost inclusă în evidențele persoanelor dispărute, iar autoritățile au demarat procedurile standard pentru astfel de situații.

Datele personale arată că femeia s-a născut pe 2 noiembrie 1975 și avea domiciliul stabil în județul Dolj. În momentul dispariției, aceasta nu avea antecedente care să indice o posibilă plecare voluntară fără a anunța familia pentru o perioadă îndelungată. De asemenea, nu există informații certe care să confirme dacă a ajuns efectiv în Italia sau dacă a întâmpinat probleme pe parcursul călătoriei.

Pentru a sprijini identificarea, autoritățile au făcut publice semnalmentele femeii. Daniela Neațu are aproximativ 1,70 metri înălțime și o greutate estimată la 100 de kilograme, având o constituție robustă. Fața este ovală, părul șaten, iar ochii căprui. Aceste detalii sunt considerate esențiale pentru eventuale recunoașteri de către persoane care ar fi putut intra în contact cu ea în ultimele luni.

Vezi și: ALERTĂ ÎN ROMÂNIA! Dobreva Lanaya și Dobrev Kaitlyn-Ivanova sunt dispărute fără urmă. Cine le vede, să sune la 112

Motivul REAL pentru care Bianka și Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa, voiau să plece în Olanda. Noi detalii din anchetă!