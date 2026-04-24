BANCUL ZILEI | „Două beri fără alcool, vă rog!”

La restaurant:
-Două beri fără alcool, vă rog!
-Vă aduc şi o carte de colorat?
Iepurașul și supermarketul
Intră iepurașul de Paște într-un supermarket și cere:
— Aveți ouă de Paște?
Vânzătoarea:
— Da, normale, roșii, albastre, aurii…
Iepurașul întreabă:
— Și ouă de Paște… fără calorii?
Vânzătoarea se uită lung:
— Domnule, asta ar fi… ouă imaginare.
Iepurașul:
— Perfect! Puneți-mi 3 baxuri, că țin dietă anul ăsta!
Iisus și telefonul mobil
La o lecție de religie, profesorul întreabă:
— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?
Un copil răspunde:
— WiFi-ul, domn’ profesor!
— De ce?
— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!
Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:
— Eu cred că ar avea probleme…
— De ce?
— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…
