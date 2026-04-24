De: Anca Chihaie 24/04/2026 | 15:17
BANCUL ZILEI | Două beri fără alcool, vă rog!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota de 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

La restaurant:

-Două beri fără alcool, vă rog!

-Vă aduc şi o carte de colorat?

Alte bancuri amuzante

Iepurașul și supermarketul

Intră iepurașul de Paște într-un supermarket și cere:
— Aveți ouă de Paște?
Vânzătoarea:
— Da, normale, roșii, albastre, aurii…
Iepurașul întreabă:
— Și ouă de Paște… fără calorii?
Vânzătoarea se uită lung:
— Domnule, asta ar fi… ouă imaginare.
Iepurașul:
— Perfect! Puneți-mi 3 baxuri, că țin dietă anul ăsta!

Iisus și telefonul mobil 

La o lecție de religie, profesorul întreabă:
— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?
Un copil răspunde:
— WiFi-ul, domn’ profesor!
— De ce?
— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!
Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:
— Eu cred că ar avea probleme…
— De ce?
— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! Semnele care prevesteau ruptura dintre vedeta de la Neatza ...
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! Semnele care prevesteau ruptura dintre vedeta de la Neatza și artistul grec
Cele 3 „prafuri albe” din bucătărie care ne distrug creierul în fiecare zi, potrivit medicului ...
Cele 3 „prafuri albe” din bucătărie care ne distrug creierul în fiecare zi, potrivit medicului Vlad Ciurea. Majoritatea românilor le consumă zilnic
Primele imagini cu Dorian Popa în costum de mire. Și-a făcut ”intrarea” într-un Lamborghini Huracán ...
Primele imagini cu Dorian Popa în costum de mire. Și-a făcut ”intrarea” într-un Lamborghini Huracán Spyder
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 13:00
Benjamin Netanyahu, diagnosticat cu cancer la prostată. Care e starea premierului israelian
Benjamin Netanyahu, diagnosticat cu cancer la prostată. Care e starea premierului israelian
Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ...
Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ”magia” stării Theta
Vezi toate știrile