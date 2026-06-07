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BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 11:03
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
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Weekendul este momentul perfect pentru relaxare și pentru o doză bună de voie bună înainte de o nouă săptămână. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine astăzi cu un banc savuros care promite să îți aducă zâmbetul pe buze. Subiectul? O situație amuzantă legată de „remediile” neașteptate pentru durerile de burtă sau de spate. Finalul este unul la care sigur nu te aștepți, așa că pregătește-te să râzi pe cinste.

Te doare spatele sau burta? Ești încordat?

Noi îți dăm soluția: – Pentru bogați: Hotel + Spa

– Pentru săraci: No-spa de 80 mg/ două tablete

Alte bancuri amuzante

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.
-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.
-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.
-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

La date

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

La club

Eram într-un club de fițe…

Deodată se aude la microfon:

– Au fost găsite niște chei de Logan..

De rușine m-am dus acasă pe jos.

Bărbatul și soția

Din confesiunile unui bărbat:
De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.
Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!

„Bubulino, am aflat că ai amant”

– Bubulino, am aflat că ai amant!
– Da, Bulă! Recunosc, asta este…
– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?
– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

Bulă se spovedește

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea

Bulă la ora de sociologie

Bulă la ora de Sociologie: -Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor

Bulă și profesoara

Profesoara: Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că cele din urmă nu mai sunt interesate de discuţie?

Bulă: Se numesc profesori, doamnă.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă

Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”

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