BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci

Weekendul este momentul perfect pentru relaxare și pentru o doză bună de voie bună înainte de o nouă săptămână. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine astăzi cu un banc savuros care promite să îți aducă zâmbetul pe buze. Subiectul? O situație amuzantă legată de „remediile” neașteptate pentru durerile de burtă sau de spate. Finalul este unul la care sigur nu te aștepți, așa că pregătește-te să râzi pe cinste.
Te doare spatele sau burta? Ești încordat?
Noi îți dăm soluția: – Pentru bogați: Hotel + Spa
– Pentru săraci: No-spa de 80 mg/ două tablete
Bărbatul și gemenii
– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.
-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.
-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.
-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.
La date
– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.
„Cum o să te recunosc”
Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!
La club
Eram într-un club de fițe…
Deodată se aude la microfon:
– Au fost găsite niște chei de Logan..
De rușine m-am dus acasă pe jos.
Bărbatul și soția
Din confesiunile unui bărbat:
De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.
Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!
– Bubulino, am aflat că ai amant!
– Da, Bulă! Recunosc, asta este…
– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?
– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea
Bulă la ora de Sociologie: -Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor
Profesoara: Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că cele din urmă nu mai sunt interesate de discuţie?
Bulă: Se numesc profesori, doamnă.
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