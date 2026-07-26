Ovidiu Komornyik, la 55 de ani. Cum arată viața artistului: luptă să își salveze hotelul de un milion de euro, lansează o melodie nouă și revine la Festivalul Mamaia

Ovidiu Komornyik traversează o perioadă plină de provocări, dar și de reușite profesionale. Artistul continuă să se confrunte cu dificultățile financiare generate de afacerea sa din turism, însă nu a renunțat la muzică. A lansat o piesă nouă, se pregătește să urce pe scena Festivalului Mamaia 2026 și a transmis un mesaj emoționant pentru Angela Similea, artista pe care o consideră una dintre cele mai importante persoane din viața sa.

Hotelul de un milion de euro i-a adus datorii și momente de cumpănă

În urmă cu câțiva ani, Ovidiu Komornyik vorbea deschis despre dificultățile prin care a trecut după ce pandemia i-a afectat atât cariera artistică, cât și afacerea din turism. Artistul este coacționar al unui hotel din Vama Veche, investiție evaluată la aproximativ un milion de euro, însă perioada restricțiilor i-a provocat pierderi importante.

Hotelul, care dispune de 50 de camere și și-a format în timp o clientelă fidelă, în special din lumea artistică, a funcționat doar câteva luni, iar cheltuielile au crescut considerabil din cauza măsurilor sanitare. În plus, afacerea nu a beneficiat de sprijin guvernamental.

„Au fost momente în care m-am simțit dărâmat. Mi-a fost de mare ajutor doamna Angela Similea care mi-a ridicat moralul”, mărturisea artistul.

Acesta explica și că anul respectiv a fost unul dintre cele mai dificile din cariera sa.

„Noi nu am intrat în programul de sprijin guvernamental, din diverse motive, aşa că a trebuit să ne descurcăm singuri. Ceea ce-mi doresc pentru acest an este să revenim cât mai repede la o anumită normalitate. În 2020 am reuşit să susţin un singur concert… Cred că suma pierdută s-ar putea ridica, una peste alta, la câteva zeci de mii bune de euro”, declara Ovidiu Komornyik .

Artistul a revenit în studio și a lansat „Du-mă vântule departe”

În ciuda problemelor din afaceri, Ovidiu Komornyik nu și-a abandonat publicul. Artistul a lansat recent piesa „Du-mă vântule departe”, o melodie de dragoste care păstrează stilul romantic cu care și-a obișnuit admiratorii de peste trei decenii.

Videoclipul îi are în distribuție pe actorii Alla Crețu și Răzvan Ion, iar regia este semnată de Lucian Nuță.

La lansare, interpretul și-a invitat fanii să îi urmărească noul proiect.

„Dragi prieteni, „Du-mă, vântule, departe” vă așteaptă acum pe YouTube! Vă invit să îl urmăriți, să îmi spuneți în comentarii ce părere aveți și, dacă vă place, să îi oferiți un Like, un Share și să îl distribuiți prietenilor voștri. Fiecare apreciere, comentariu și distribuire ajută videoclipul să ajungă la cât mai mulți oameni și să fie susținut de algoritmul YouTube. Dacă nu sunteți deja abonați, vă aștept pe canalul meu pentru noi lansări și surprize!”, a transmis artistul pe rețelele sociale.

Ovidiu Komornyik revine la Festivalul Mamaia 2026

Un alt motiv de bucurie pentru artist este revenirea la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Numele lui Ovidiu Komornyik se regăsește pe lista artiștilor propuși pentru recitalurile din prima seară a ediției din 2026, dedicată nostalgiei.

Participarea are o încărcătură specială pentru interpret, deoarece Festivalul Mamaia i-a marcat începutul carierei. A debutat aici în 1990, iar un an mai târziu a obținut Premiul al II-lea la secțiunea Interpretare. De-a lungul anilor a revenit constant pe scena festivalului, atât în concursurile de creație, cât și în recitaluri, câștigând numeroase distincții și consolidându-și statutul de unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică ușoară din România.

Mesaj emoționant pentru Angela Similea

Relația dintre Ovidiu Komornyik și Angela Similea a rămas una extrem de apropiată de-a lungul anilor. Artistul nu a uitat sprijinul primit din partea celebrei interprete în cele mai dificile momente ale vieții sale și i-a transmis recent un mesaj public cu ocazia zilei sale de naștere.

„La mulți ani, iubită Angela! Îți doresc sănătate, liniște, bucurii și să rămâi aceeași prezență luminoasă care inspiră generații întregi. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai oferit muzicii românești și pentru omul minunat care ești!”, a fost mesajul publicat de Ovidiu Komornyik.

Gestul confirmă încă o dată legătura specială dintre cei doi artiști, una construită în zeci de ani de colaborări și prietenie, dar și în momentele dificile în care Angela Similea i-a fost alături și i-a oferit sprijin moral.

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