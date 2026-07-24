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Ce mai face Aysha din „Iubire și Onoare”. Aylin Cadîr urcă pe scena unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume

De: Paul Hangerli 24/07/2026 | 07:30
Ce mai face Aysha din „Iubire și Onoare”. Aylin Cadîr urcă pe scena unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume
Aylin Cadîr va cânta la WOMAD, sursa-colaj CANCAN.RO
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Cei care au urmărit telenovela „Iubire și Onoare” și-o amintesc pe Aylin Cadîr în rolul Aysha, cea de-a patra soție a Emirului. La mai bine de un deceniu de la succesul serialului, actrița și cântăreața de origine turcă este mai activă ca niciodată pe scena muzicală. Aylin va reprezenta România la prestigiosul festival internațional WOMAD din Marea Britanie, alături de proiectul „Lăutăresele Șaraimanic”, într-un spectacol care aduce împreună tradiții muzicale din mai multe culturi.

Aysha din „Iubire și Onoare” revine în lumina reflectoarelor prin muzică

Aylin Cadîr nu a renunțat niciodată la muzică, chiar dacă în ultimii ani publicul a văzut-o mai ales pe scena teatrului și în diverse producții de televiziune. Artista, considerată una dintre cele mai reprezentative voci ale comunității turce din Dobrogea, face parte acum din proiectul „Lăutăresele Șaraimanic”, un demers artistic care reunește influențe românești, rome și turcești.

Într-unul dintre cele mai recente concerte, Aylin Cadîr a cântat ținându-se de mână cu Bianca Mihai, una dintre cele mai apreciate interprete ale muzicii lăutărești și o voce reprezentativă a culturii rome. Alături de ele au urcat pe scenă și lăutari din generații și etnii diferite – români, romi și turci –, acompaniați de acordeon, saxofon, clarinet, percuție, bas și tobe.

Pe 24 iulie, proiectul „Lăutăresele” reprezintă România la WOMAD, unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din lume.

Ce este WOMAD, festivalul fondat de Peter Gabriel

WOMAD este acronimul de la World of Music, Arts and Dance și este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri dedicate muzicii și culturilor lumii. Evenimentul a fost fondat în 1980 de un grup de artiști și promotori, printre care se numără și celebrul muzician britanic Peter Gabriel.

Festivalul reunește artiști din toate colțurile lumii și promovează dialogul dintre culturi prin muzică, dans și artă. De-a lungul timpului, pe scenele WOMAD au urcat muzicieni din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și America Latină, iar evenimentul este recunoscut pentru spectacolele sale multiculturale și atmosfera unică.

De la trupa Pops la teatru și proiecte inspirate de originile sale

Născută la Constanța, pe 16 decembrie 1985, Aylin Cadîr provine din comunitatea turcă din România. Publicul a cunoscut-o în 2002, când a devenit membră a trupei Pops, iar ulterior și-a construit o carieră atât în muzică, cât și în actorie.

În 2007 a jucat în serialul „Cu un pas înainte”, iar în 2010 a devenit cunoscută unui public și mai larg datorită rolului Aysha din telenovela „Iubire și Onoare”, unde interpreta cea de-a patra soție a Emirului.

În paralel, actrița a avut numeroase roluri pe scena teatrului și și-a dezvoltat propriul proiect muzical, „Aylin and The Lucky Charms”, în care îmbină standarde de jazz, piese pop și melodii tradiționale turcești. Unul dintre cele mai apreciate spectacole ale sale a fost concertul „Odaliscă”, dedicat rădăcinilor sale culturale.

O poveste de dragoste care durează de aproape două decenii

Dincolo de carieră, Aylin Cadîr are o familie frumoasă. Este căsătorită cu avocatul Traian Paicu, alături de care are doi băieți, Pavel și Amza.

Cei doi sunt împreună de aproape două decenii și au organizat o nuntă spectaculoasă, care a îmbinat tradițiile musulmane și ortodoxe și s-a desfășurat pe parcursul a trei zile.

Actrița a povestit cu umor că, chiar în ziua în care au aniversat zece ani de căsnicie, s-au și certat, însă soțul ei a surprins-o imediat cu un buchet identic cu cel de mireasă.

„Sunt cu Traian de mai mult timp decât am fost cu ai mei”, mărturisea Aylin Cadîr, dezvăluind că povestea lor a început chiar la un concert al trupei Pops, unde viitorul ei soț a invitat formația să cânte pentru ziua mamei sale. Astăzi, după aproape 20 de ani împreună, cei doi continuă să își petreacă vacanțele în locul în care s-au cunoscut și să își susțină reciproc proiectele.

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