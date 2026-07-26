Prințul Harry ar fi „disperat” să revină în Marea Britanie. Meghan Markle s-ar opune, iar tensiunile din cuplu ar fi tot mai mari

Prințul Harry și Meghan Markle s-ar afla din nou în centrul unor speculații privind viitorul lor. Potrivit unor afirmații făcute în presa britanică, ducele de Sussex și-ar dori să petreacă tot mai mult timp în Regatul Unit și să revină mai des în sânul familiei regale, însă Meghan Markle nu ar împărtăși aceeași dorință. Informațiile nu au fost confirmate de cei doi.

Harry și-ar dori să petreacă mai mult timp în Marea Britanie

Potrivit relatărilor din presă, prințul Harry speră ca recenta sa vizită în Marea Britanie să nu rămână un eveniment izolat, ci să devină o obișnuință. În schimb, Meghan Markle nu ar fi la fel de dornică să petreacă mai mult timp departe de Statele Unite.

La începutul acestei luni, Harry, Meghan și cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au ajuns în Marea Britanie pentru prima dată în ultimii patru ani, unde au avut o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla.

Harry este „obsedat” de ideea unui statut regal împărțit între două țări

Invitat la Sky News Australia, prezentatorul TalkTV Kevin O’Sullivan a susținut că prințul Harry este „obsedat” de ideea unui stil de viață regal „pe jumătate implicat, pe jumătate retras”, în care și-ar împărți timpul între Statele Unite și Marea Britanie.

„Amintiți-vă că Harry și Meghan își doreau acel stil de viață regal pe jumătate implicat, pe jumătate retras. Cu alte cuvinte, să vină în Marea Britanie, să participe la câteva angajamente regale, să inaugureze câteva biblioteci, să taie câteva panglici, iar apoi să se întoarcă în America pentru a câștiga bani. Acesta era sistemul pe jumătate implicat, pe jumătate retras pe care regretata regină Elisabeta a II-a l-a interzis în mod categoric. Ea a spus: «Ori sunteți înăuntru, ori sunteți în afară. Nu există o cale de mijloc.»”

Regele Charles ar fi deschis unui compromis, dar alți membri ai familiei nu ar fi de acord

Kevin O’Sullivan a afirmat că Harry ar putea găsi înțelegere din partea regelui Charles, însă alți membri importanți ai familiei regale s-ar opune unei astfel de formule.

„Harry este obsedat să obțină această soluție de compromis. Regele, un om cu suflet bun, care își dorea doar să-și vadă nepoții, Archie și Lilibet, cred că ar accepta probabil un aranjament care să le permită să facă naveta între cele două țări. William, care, apropo, conduce practic Familia Regală, nu regele, nu vrea să audă de așa ceva. Camilla nu vrea asta, Anne nu vrea asta, Edward nu vrea asta. Niciunul dintre ei nu își dorește acest lucru”, a susținut comentatorul.

Meghan Markle ar prefera ca viitorul familiei să rămână în Statele Unite

Același comentator a declarat că prințul Harry își dorește „cu disperare” să petreacă tot mai mult timp în Marea Britanie, în timp ce Meghan Markle nu ar fi deloc încântată de această perspectivă.

„Este obsedat, în această perioadă, de faptul că sondajele arată că americanii și-au pierdut simpatia pentru Harry și Meghan. Între timp, Meghan nu este deloc încântată de planul lui de a împărți viața între cele două țări. Ea își vede viitorul ca pe un vis american și nu vrea să se întoarcă în Marea Britanie. Asta provoacă tensiuni serioase”, a susținut Kevin O’Sullivan.

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