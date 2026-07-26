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Ce dietă are Nea Mărin, de la Antena 1? Alimentul la care a renunțat de 20 de ani

De: Denisa Crăciun 26/07/2026 | 07:20
Ce dietă are Nea Mărin, de la Antena 1? Alimentul la care a renunțat de 20 de ani
Dieta pe care o are Nea Mărin
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Nea Mărin este admirat de o țară întreagă. Datorită profesionalismului său, dar și al umorului de care a dat dovadă în repetate rânduri a fost și este urmărit de mii de telespectatori. De asemenea, mulți oameni s-au întrebat care este secretul dansatorului pentru a se menține în formă și la 68 de ani.

Coregraful Marin Barbu, Nea Mărin așa cum este cunoscut publicului, are o carieră impresionantă. El dansează de mai bine de 60 de ani și a reușit să adune în fața micilor ecrane mii de fani. Omul de televiziune s-a născut în Conțești, județul Teleorman și a învățat călușul de la o vârstă fragedă, de la 6-7 ani. Acesta reușește să se mențină în formă, iar în urmă cu ceva timp a dezvăluit care este alimentul la care a renunțat de douăzeci de ani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce dietă are Nea Mărin, de la Antena 1

Nea Mărin a ajuns pe scene naționale și internaționale. El a ajuns la Ansamblul Tineretului al Comitetului de la București, iar acum se ocupă în paralel de pregătirea mai multor ansambluri profesioniste din România. În plus, el deține împreună cu fiica lui, Larisa, o școală de dans. În urmă cu ceva timp, dansatorul a vorbit despre dieta sa și cum reușește să se mențină în formă.

El a mărturisit că a renunțat la un aliment preferat de români. Este vorba despre carnea de porc. Tocmai din acest motiv, el consumă multe legume și fructe.

Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe. Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina, de prânz se ocupă soția, iar mesele sunt întotdeauna la ore fixe.

În fiecare dimineață la 7:00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13:30, iar cina la 18:30-19:00, a spus Nea Mărin.

De asemenea, Nea Mărin a explicat că preferă să consume carne de rață, gâscă sau curcan. Mai mult decât atât, a precizat că nu mănâncă deloc mezeluri.

Nu mănânc mezeluri, iar timp de douăzeci de ani, de la 40 la 60 de ani, nu am consumat carne de porc și mi-a fost foarte bine. De trei ani și jumătate încoace am început să mănânc foarte puțin.

Îmi place carnea de rață, gâscă, curcă, bibilică, în principiu carne de țară, de la mătuși sau prieteni, a mai adăugat el, într-un interviu acordat pentru VIVA.

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Nea Mărin și-a “testat” talentul pe angajatele din mall. La 68 de ani e într-o formă de zile mari!

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