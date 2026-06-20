Nea Mărin și-a “testat” talentul pe angajatele din mall. La 68 de ani e într-o formă de zile mari!

Care e secretul său? Marin Barbu, 68 de ani, supranumit „Nea Mărin” în lumea showbizului, a întinerit vizibil și se poartă ca un tinerel înainte de nuntă! E vioi și face glumițe cu angajatele din mall! CANCAN.RO l-a surprins pe „Nea Mărin” la o sesiune viviace de shopping și glumițele au curs gârlă. Avem imagini cu cel mai simpatic și hâtru om de televiziune din ultimul deceniu!

Nea Mărin se pregătește intens pentru o nouă ediție a emisiunii sale, „Poftiți pe la noi”, difuzată de Antena 1. Nea Mărin a ieșit la shopping. Poartă o cămașă cu imprimeuri în stil camuflaj, dar nu e tocmai pe picior de război, ba e chiar prietenos cu personalul. Aproape prea prietenos! Marin Barbu poartă ochelarii de soare șmecherește, pe arcade, iar zâmbetul nu-i dispare niciodată. Poate fuseseră și reduceri, cine știe.

Se lasă cu o paradă a modei ad-hoc în Zara, pentru că Nea Mărin e pus pe fapte mari. Se vede cât de mândru e de fizicul său de sexagenar și chiar pare să se simtă bine în pielea lui. Poartă o pereche de pantofi foarte comozi, fără șireturi (preferații celor trecuți de 60 de ani), care se încalță ușor. Pantalonii crem amintesc de costumele de vară de odinioară. Cămașa e vedeta, însă! E un fel de animal print plus camuflaj urban. S-ar potrivi mai degrabă pe Serghei Mizil, dar nici lui Nea Mărin nu-i stă rău cu ea!

În magazin, Nea Mărin intră în vorbă cu un bărbat. Arată de parcă ar fi venit la mall cu consultantul pe fashion. Nu se știe ce discută, dar probabil întrebarea este „Cum mi-ar sta cu asta la petrecerea de după horă?”. Asta pentru că Nea Mărin pleacă din nou în turneu cu emisiunea lui. Va cutreiera din nou țara și-i va binedispune cu o horă.

Nea Mărin pare deja bronzat, a scăpat de grija plajei pe vara asta. Se vede că trăiește în aer liber și se bucură de viață ca la 35 de ani! Ajuns la casă cu achizițiile, Nea Mărin devine și mai animat, întoarce marfa pe toate părțile, studiază atent etichetele, dar pare mai degrabă un truc ca să stea mai mult la taclale cu angajatele magazinului. E hâtru Nea Mărin! Nu se lasă până nu te impresionează cu câteva glumițe fără vârstă!

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