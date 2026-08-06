Billie Eilish, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Transformarea spectaculoasă pentru primul său rol într-un film

Billie Eilish este de nerecunoscut în primele imagini surprinse pe platourile de filmare ale producției „The Bell Jar”. Artista a adoptat un look complet diferit pentru interpretarea personajului Esther Greenwood, în ceea ce reprezintă debutul său într-un lungmetraj.

Primul film al lui Billie Eilish: „The Bell Jar”

Cântăreața a fost fotografiată în timp ce filma în Toronto, Canada, iar imaginile arată o schimbare vizibilă față de stilul cu care și-a obișnuit fanii. Billie Eilish apare cu părul blond-roșcat, prins într-o coafură specifică perioadei în care este plasată povestea, și purtând haine inspirate din moda anilor ’50, potrivit People.

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Billie Eilish, transformare spectaculoasă

Billie Eilish o interpretează pe Esther Greenwood, protagonista romanului „The Bell Jar”, scris de poeta americană Sylvia Plath. Povestea urmărește o tânără care încearcă să își găsească drumul într-o perioadă în care se confruntă cu presiuni sociale și personale.

Filmul este regizat de Sarah Polley, cineastă cunoscută pentru producții precum „Women Talking”, pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Din distribuția filmului mai fac parte Dakota Fanning, Tilda Swinton, Sissy Spacek și Laura Linney. Dakota Fanning o interpretează pe Doreen, prietena lui Esther, în timp ce Tilda Swinton și Laura Linney fac parte din distribuția principală.

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Este debutul lui Billie Eilish în cinematografie

„The Bell Jar” marchează prima apariție a lui Billie Eilish într-un film de lungmetraj în calitate de actriță. Artista a mai avut apariții pe ecran și a fost implicată în numeroase proiecte vizuale legate de muzica sa, însă noua producție reprezintă primul său rol cinematografic.

Eilish este cunoscută în primul rând pentru cariera sa muzicală. Artista a devenit una dintre cele mai importante vedete pop ale generației sale, iar succesul său a fost consolidat de numeroase premii și distincții.

Cântăreața a câștigat mai multe premii Grammy și două premii Oscar pentru cântecele „No Time to Die”, inclus în coloana sonoră a filmului „James Bond No Time to Die”, și „What Was I Made For?”, de pe coloana sonoră a filmului „Barbie”.

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