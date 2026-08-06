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Billie Eilish, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Transformarea spectaculoasă pentru primul său rol într-un film

De: Daniel Matei 06/08/2026 | 22:10
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Transformarea spectaculoasă pentru primul său rol într-un film
Sursa foto: Profimedia
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Billie Eilish este de nerecunoscut în primele imagini surprinse pe platourile de filmare ale producției „The Bell Jar”. Artista a adoptat un look complet diferit pentru interpretarea personajului Esther Greenwood, în ceea ce reprezintă debutul său într-un lungmetraj.

Primul film al lui Billie Eilish: „The Bell Jar”

Cântăreața a fost fotografiată în timp ce filma în Toronto, Canada, iar imaginile arată o schimbare vizibilă față de stilul cu care și-a obișnuit fanii. Billie Eilish apare cu părul blond-roșcat, prins într-o coafură specifică perioadei în care este plasată povestea, și purtând haine inspirate din moda anilor ’50, potrivit People.

 

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Billie Eilish, transformare spectaculoasă

Billie Eilish o interpretează pe Esther Greenwood, protagonista romanului „The Bell Jar”, scris de poeta americană Sylvia Plath. Povestea urmărește o tânără care încearcă să își găsească drumul într-o perioadă în care se confruntă cu presiuni sociale și personale.

Filmul este regizat de Sarah Polley, cineastă cunoscută pentru producții precum „Women Talking”, pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Din distribuția filmului mai fac parte Dakota Fanning, Tilda Swinton, Sissy Spacek și Laura Linney. Dakota Fanning o interpretează pe Doreen, prietena lui Esther, în timp ce Tilda Swinton și Laura Linney fac parte din distribuția principală.

Este debutul lui Billie Eilish în cinematografie

„The Bell Jar” marchează prima apariție a lui Billie Eilish într-un film de lungmetraj în calitate de actriță. Artista a mai avut apariții pe ecran și a fost implicată în numeroase proiecte vizuale legate de muzica sa, însă noua producție reprezintă primul său rol cinematografic.

Eilish este cunoscută în primul rând pentru cariera sa muzicală. Artista a devenit una dintre cele mai importante vedete pop ale generației sale, iar succesul său a fost consolidat de numeroase premii și distincții.

Cântăreața a câștigat mai multe premii Grammy și două premii Oscar pentru cântecele „No Time to Die”, inclus în coloana sonoră a filmului „James Bond No Time to Die”, și „What Was I Made For?”, de pe coloana sonoră a filmului „Barbie”.

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