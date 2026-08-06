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Georgina, logodnica lui Cristiano Ronaldo, mesaj ferm după ce a fost făcută „grasă”. Le-a închis gura tuturor

De: Irina Vlad 06/08/2026 | 20:40
Georgina, logodnica lui Cristiano Ronaldo, mesaj ferm după ce a fost făcută „grasă”. Le-a închis gura tuturor
Georgina Rodriguez / sursă foto: Profimedia
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Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a reacționat dur și a criticat standardele de frumusețe impuse de societate, după ce mai mulți oameni au judecat-o pentru felul în care arată și se expune în spațiul public.

Mai multe fotografii aparent spontane și needitate cu Georgina în costum de baie au devenit virale și ținta unor comentarii de umilire pe internet. Adresându-se celor 77,1 milioane de urmăritori de pe Instagram, logodnica lui Ronaldo le-a transmis acestora un mesaj ferm și direct.

Folosind un limbaj decent, ea le-a închis gura tuturor răutăcioșilor într-o manieră elegantă și diplomată, atașând în dreptul textului fotografiile la care se face referire, precum și alte selfie-uri și imagini în care apare savurând mâncare – vezi imaginile în GALERIA FOTO.

Georgina Rodriguez, ținta haterilor din mediul online

Georgina a transmis un mesaj în care vorbește despre imaginea corporală, iubirea de sine, încrederea în sine și lecțiile pe care speră să le transmită copiilor ei, dar și celor care o apreciază și îi urmăresc activitatea.

„Corpul meu se va schimba, așa cum se întâmplă cu corpurile tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe încă mulți ani, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață. Sunt mama a șase copii minunați, dintre care trei sunt fete care, într-o zi, vor deveni femei extraordinare.

Și dacă există ceva ce doresc să vă învăț – alături de Cris, de care sunt profund mândră pentru valorile pe care le transmite ca tată și ca bărbat – este că valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de aspectul fizic sau de părerea unor străini. Această mică doză de psihologie pozitivă pe care încerc să le-o ofer în fiecare zi mă ajută și pe mine să rămân cu picioarele pe pământ în această lume plină de atâtea fantezii.”, a scris Georgina pe o rețea de socializare.

De asemenea, ea povestește în detaliu cum a discutat cu Ronaldo despre mesajele de ură pe care le primea online, iar el i-a reamintit ce este cu adevărat important – un mesaj care poate fi uneori distorsionat pe rețelele sociale: „Ce e amuzant e că asta se întâmplă în fiecare vară. În fiecare an, corpul meu devine din nou subiect de știri”, continuă descrierea postării.

„Și atunci mă întreb… Cine decide care este corpul «potrivit»? Chiar mai credem că fericirea are o mărime? Mă antrenez pentru că asta mă face fericită. Pentru că îmi place la nebunie. Pentru că acea oră petrecută la sală este unul dintre momentele culminante ale zilei mele. Îmi oferă sănătate, liniște sufletească, disciplină, energie și starea de bine.

Nu a fost niciodată o luptă să slăbesc; a fost întotdeauna un mod de a avea grijă de mine. Îmi iubesc formele. Îmi iubesc libertatea de a trăi în corpul pe care îl aleg. În corpul care mă susține, care mi-a permis să îmbrățișez, să dau naștere vieții, să cad și să mă ridic din nou. Un corp care merită respect, iubire și recunoștință în toate formele sale.”, a mai spus Georgina în mesajul său.

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